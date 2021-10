Life

Θεσσαλονίκη: Συναυλία σε κλειστό χώρο χωρίς μέτρα προστασίας (εικόνες)

Ατελείωτη ουρά για συναυλία σε κλειστό χώρο στη Θεσσαλονίκη. Το βίντεο αδιάψευστος μάρτυρας...

Απίστευτος συνωστισμός και ουρά εκατοντάδων μέτρων σχηματίστηκε χθες το βράδυ έξω από χώρο διασκέδασης που φιλοξενεί συναυλία ακριβώς δίπλα από το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

Την ώρα που τα κρούσματα στη πόλη αυξάνονται καθημερινά και το «κόκκινο» έχει ξεπεραστεί προ πολλού, πλήθος ατόμων συνωστίζεται έξω από τον χώρο διασκέδασης χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να φορούν μάσκα.

Πηγή: grtimes.gr





