Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την πορεία της υγείας της Φώφης Γεννηματά.

Αγωνία για τη Φώφη Γεννηματά, καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Φώφη Γεννηματά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αλλά από το βράδυ της Κυριακής η υγεία της επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο.

Η κ. Γεννηματά είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με ειλεό, όπου διαπιστώθηκε ότι η «βασική της νόσος», δηλαδή ο καρκίνος, επανεμφανίστηκε.

«Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου, που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης.», είχε ανακοινώσει μέσω των social media, η Φώφη Γεννηματά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: η σχέση του πιλότου με 16χρονη και οι υποψίες της Καρολάιν (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Βακάλη για Φιλιππίδη και Λιγνάδη: το “βρίσιμο” και η... “αρρώστια” (βίντεο)

Τροχαίο: τούμπαρε αυτοκίνητο με παιδιά (εικόνες)