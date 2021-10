Κοινωνία

Καταδίωξη - Πέραμα: στην ανακρίτρια οι αστυνομικοί (εικόνες)

Στην Δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκαν οι επτά αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του κλεμμένου οχήματος, που κατέληξε στο Πέραμα, με ένα νεκρό και ένα τραυματία. Αίσθηση προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τον ασύρματο.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, στην Ανακρίτρια Πειραιά οι επτά αστυνομικοί, έξι αστυφύλακες και ένας αξιωματικός (υπαστυνόμος), που συμμετείχαν στην αιματηρή καταδίωξη κλεμμένου οχήματος με τρεις επιβαίνοντες στο Πέραμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 18χρονος Ρομά, να τραυματιστεί ακόμα ένας και ο τρίτος να διαφεύγει της σύλληψης.

Οι αστυνομικοί φορούσαν χειροπέδες, ενώ έξω από τα δικαστήρια υπήρχαν ορισμένοι συγκεντρωμένοι, οι οποίοι επευφημούσαν τους αστυνομικούς.

Στο απέναντι πεζοδρόμιο βρίσκονται και αρκετοί διαμαρτυρόμενοι για την δολοφονία του νεαρού Ρομά, που ανταποκρίθηκαν και στο κάλεσμα και πολιτικών κομμάτων, για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω απο τα δικαστήρια Πειραιά.

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της οπλοχρησίας. Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια που έχει αναλάβει την υπεράσπιση των αστυνομικών ποινική δίωξη για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των επτά αστυνομικών έχει ασκηθεί για τον ένα τραυματία επιβαίνοντα του κλεμμένου οχήματος που νοσηλεύεται φρουρούμενος και για τον τρίτο επιβάτη που οχήματος που διαφεύγει της σύλληψης και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να παραδοθεί το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η καταδίωξη του κλεμμένου ΙΧ ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν νόημα σε ένα όχημα, όπου επέβαιναν τρία άτομα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε.

Στο Πέραμα, ο οδηγός εμβόλισε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις μηχανές της ΔΙΑΣ και τότε οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να τραυματίσουν θανάσιμα τον 18χρονο και να τραυματίσουν ένα ακόμη άτομο που επέβαινε σε όχημα.

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ανακρίτρια Πειραιά, κατέθεσαν χθες οι γονείς του 18χρονου Ρομά που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών στην αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα.

Η δήλωση συνοδεύτηκε με πολυσέλιδο υπόμνημα στην ανακρίτρια Πειραιά από τους συνηγόρους της οικογένειας του 18χρονου, Θανάση Καμπαγιάννη και Αλεξάνδρα Καραγιάννη. Την οικογένεια στηρίζει στη δικαιοσύνη η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ», δια της νομικής της υπηρεσίας, με το δικηγόρο Ηλία Γιαννόπουλο. Η δήλωση που έγινε δεκτή, συνοδεύτηκε από ένα πολυσέλιδο υπόμνημα.

Σε αυτό γίνεται αναφορά σε βασικά σημεία της υπόθεσης και υποστηρίζεται ότι οι επτά αστυνομικοί τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία με άμεσο δόλο, και ότι ο 18χρονος στην κυριολεξία γαζώθηκε από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις διαβιβάσεις στον ασύρματο, μεταύ του Κέντρου Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ από την διάρκεια της καταδίωξης.

