Πολιτική

Μητσοτάκης - Γουάνγκ Γι: Στην ατζέντα η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας

Σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων, καθώς και των διεθνών ζητημάτων προχώρησαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι (Wang Yi) σε συνάντηση, που είχαν το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, οι δύο άνδρες εξέτασαν τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας σε συνέχεια της κύρωσης από τη Βουλή της συμφωνίας για παραχώρηση επιπλέον ποσοστού 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην COSCO Shipping. Επιπλέον, τέθηκαν επί τάπητος οι πολιτιστικές σχέσεις στο πλαίσιο του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδος - Κίνας 2021-22.

«Σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 2022 είναι και έτος Ολυμπιακών Αγώνων, θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην οργάνωσή τους. Τον Σεπτέμβριο έγιναν στην Αρχαία Αγορά τα εγκαίνια του έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδος - Κίνας 2021 - 2022, κάτι που επιβεβαιώνει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των κρατών μας. Προσδοκούμε και στον τομέα αυτό να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας αναπτύσσονται πολύ ομαλά. Οι δύο λαοί μας έχουν έναν ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ τους. Ο σκοπός της επίσκεψής μου είναι να συζητήσουμε με τους Έλληνες φίλους την μελλοντική ανάπτυξη των διμερών σχέσεων», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

