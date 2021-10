Κοινωνία

ΠΝΟ: 48ωρη απεργία από τους εργαζόμενους στα πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ΠΝΟ σε ανακοίνωσή της και από πότε θα ισχύει η απεργία.

Σαρανταοκτάωρη πανελλαδική απεργία στα επιβατηγά πλοία (Ακτοπλοϊκά-Μεσογειακά/Τουριστικά-Πορθμεία) με έναρξη την 06:01 της 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη έως και 06:00 ώρα της 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή, με προοπτική κλιμάκωσης, αποφάσισε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 27-10-2021. (Ακτοπλοϊκά-Μεσογειακά/Τουριστικά-Πορθμεία) με έναρξη την 06:01 της 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη έως και 06:00 ώρα της 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή, με προοπτική κλιμάκωσης, αποφάσισε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 27-10-2021.

Η ΠΝΟ, σε σημερινή ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για πλήρη απροθυμία και στείρα αρνητική συμπεριφορά της εργοδοτικής πλευράς, προκειμένου να καταρτιστεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασία για τα έτη 2020 και 2021, μετά παρέλευση διετίας από την προηγούμενη του έτους 2019.

Τονίζει, επίσης, ότι τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Ναυτεργατών, και τα οποία δυστυχώς παρά τις συνεχείς πιέσεις και διαμαρτυρίες μας και τις αντίστοιχες υποσχέσεις των αρμοδίων, όχι μόνον δεν επιλύονται αλλά εξακολουθούν να συσσωρεύονται καθημερινά, με αποκορύφωμα την σειρά αντεργατικών νόμων με την πρόφαση και της πανδημίας και την εξακολούθηση εφαρμογής του ν. 4150/2013 για τις μειωμένες και ειδικές συνθέσεις στα επιβατικά μεσογειακά και ακτοπλοϊκά πλοία.

προβλήματα σχετικά με την χορήγηση των συντάξεων και την υγειονομική περίθαλψη των Ναυτικών συνεχίζονται ενώ αναφέρει ότι υπάρχει πλέον μόνιμη παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Σ.Σ.Ε. και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ώρες απασχόλησης και καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών. Υποστηρίζει, ακόμα, ότισυνεχίζονται ενώ αναφέρει ότι υπάρχει πλέον μόνιμη παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Σ.Σ.Ε. και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ώρες απασχόλησης και

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ, τέλος, αναφέρει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να πλήττεται από ανεργία, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για την ανάκαμψή της.