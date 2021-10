Αθλητικά

Σάκκαρη: Νέο ρεκόρ στην παγκόσμια κατάταξη

Για ένα νέο ρεκόρ καριέρας είναι έτοιμη η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη. Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο ρεκόρ της στην Παγκόσμια κατάταξη.

Στην ουσία, εκμεταλλεύεται τη μεγάλη πτώση της Ελίνα Σβιτολίνα, που από το Νο.6 πέφτει στο Νο.14, καθώς χάνει βαθμούς από την περσινή παρουσία της στον τελικό του WTA Finals.

Μεγάλη απώλεια βαθμών θα έχουν και η Άσλεϊ Μπάρτι (Νο.1) και Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.2), ωστόσο εκείνες θα παραμείνουν ακλόνητες στις θέσεις τους. Η Μπελίντα Μπέντσιτς, αντίθετα, κατρακυλάει από το Νο.9 στο Νο.17 και η Ναόμι Οσάκα από το Νο.10 στο Νο.13.

Η φορμαρισμένη Πάουλα Μπαντόσα θα κάνει την πρώτη της είσοδο στο Top 10, ενώ επιστρέφουν στην πρώτη δεκάδα οι Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.8) και Αντζελίκ Κέρμπερ (Νο.9).

