Basket League: Το Λαύριο “βύθισε” τον Άρη

Οι φιλοξενούμενοι, δια χειρός Κάρτερ, υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους.

Με πρωταγωνιστή στο φινάλε τον Τάισον Κάρτερ το Λαύριο πέρασε αλώβητο σήμερα από το Αλεξάνδρειο. Κέρδισε τον Άρη, για την 5η αγωνιστική της Basket League, με 73-69 και έφτασε στην 4η νίκη του στο πρωτάθλημα. Τέταρτη, στη σειρά, ήττα, από την άλλη, για τους «κιτρινόμαυρους», μετά τα αρνητικά αποτελέσματα που προηγήθηκαν με αντιπάλους τους Ιωνικό, Κολοσσό Ρόδου, ΑΕΚ.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Τάισον Κάρτερ (17π., 2 ασ., 5 κλ), Τζέρι Σμιθ (15π.). Πάλεψε περισσότερο για τον Αρη ο Ζίριους Γουίλιαμς (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 41-38, 52-57, 69-73

Με τις ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι άρχισε το ματς, το Λαύριο προηγήθηκε με +3 στο 7’ (14-17), ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 11-4 και απέκτησε τα ηνία στο σκορ στο 11’ με 4 πόντους (25-21).

Κάπου εκεί το πήρε... προσωπικά ο Σμιθ, οι πρωτοβουλίες του οποίου έκαναν εκ νέου αφεντικό το Λαύριο στο παρκέ (16’ 32-38). Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν, αμυντικά και επιθετικά, στην πορεία, με βασική αιχμή τους τον Λόκετ, έτρεξαν σερί 11-0 και απέκτησαν «αέρα» 5 πόντων στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (43-38).

Εκτελώντας από τα 6.75 με τους Κάρτερ, Μουράτο, Περσίδη (3/3 τρίποντα), το Λαύριο ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση στο 23’ (45-47) και μετά την πρόσκαιρη ισορροπία (47-47), ξέφυγε στο 29’ με +9 (48-57).

Ο Άρης δεν εγκατέλειψε τη μάχη, έμεινε «ζωντανός» στο παρκέ με τον Γουίλιαμς (35’ 62-61). Με τους Μουράτο, Σμιθ, Κακλαμανάκη το Λαύριο μπήκε ξανά μπροστά στο σκορ (37’ 62-65), οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν στο 39’ στο μισό καλάθι με τον Χάνλαν (68-69), ο οποίος, όμως, έμελλε να είναι μοιραίος, ελάχιστα αργότερα, για την ομάδα του.

Ο Κάρτερ έδωσε προβάδισμα 3 πόντων στους φιλοξενούμενους στο 39’ (68-71), με 38’’ να απομένουν για το τελευταίο σφύριγμα ο Χάνλαν έκανε λάθος στην επίθεση του Αρη και ο Κάρτερ, ξανά, με κάρφωμα στα 19’’ πριν το φινάλε, «έγραψε» στο 68-73, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη για το Λαύριο.

Διαιτητές: Φούφης, Πουρσανίδης, Καλδίρης

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τζούστον 6, Κάουαν 3, Σχίζας, Πουλιανίτης 3 (1), Λόκετ 10, Νετζήπογλου 5, Γουίλιαμς 18 (3), Χάνλαν 12, Κέλι 2, Κώττας 10

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Λιούις, Κάρτερ 17 (1) Νικολαϊδης 2, Σμιθ 15 , Μουράτος 6 (1), Αμίνου 7 (1), Κακλαμανάκης 10 , Περσίδης 11 (3), Γκόινς 3 (1), Γερομιχαλός 2 (), Βουλγαρόπουλος

