Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: ξεκινά η κούρσα για την ηγεσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες ρωγμές στην ενότητα του ΚΙΝΑΛ έκαναν την εμφάνισή τους. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σε θέσεις μάχης έχουν παραταχθεί οι διεκδικητές της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ λίγα 24ωρα μετά το ύστατο χαίρε στη Φώφη Γεννηματά.

Η αναζήτηση consensus στο ερώτημα ποιος θα εκτελεί χρέη προέδρου ΚΟ για τις ημέρες που απομένουν μέχρι την εκλογή του διαδόχου της, μοιάζει με δύσκολη εξίσωση.

Οι υποψήφιοι θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους στη συνεδρίαση της ΚΟ το απόγευμα της Δευτέρας κι αφού η Τόνια Αντωνίου ορκιστεί βουλευτής καταλαμβάνοντας την έδρα της Φώφης Γεννηματά.

Η πλευρά Παπανδρέου θεωρεί ότι στο μεσοδιάστημα χρέη προέδρου μπορεί να εκτελεί ο γραμματέας της ΚΟ Βασίλης Κεγκέρογλου.

“Η εισήγησή μου ως γραμματέας της ΚΟ είναι να προχωρήσουμε απολύτως θεσμικά. Δεν χρειάζεται εκλογή για 35 ημέρες προέδρου ΚΟ. Έχουμε τη θεσμική λειτουργία με τον γραμματέα και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Είναι απολύτως σαφές ότι δεν θέλουμε να διασαλεύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο την εκλογική διαδικασία” τόνισε ο Βασίλης Κεγκέρογλου.

Την πρόταση Κεγκέρογλου απορρίπτει η πλευρά Λοβέρδου, επιμένοντας πως η μόνη θεσμική λύση είναι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Σκανδαλίδης και Κατρίνης, άποψη με την οποία συμφωνεί και ο Ν. Ανδρουλάκης.

Δεν τίθεται θέμα προσωρινού προέδρου για τον Χάρη Καστανίδη. “Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας θα συντονίζει την καθημερινή δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που ορίστηκαν από την Φώφη θα εξακολουθήσουν να έχουν την ευθύνη των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, με προτεραιότητα στον αρχαιότερο” τόνισε ο κ. Καστανίδης.

“Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι η Κ.Ο, δεν θα πάει ούτε φοβικά, ούτε διασπαστικά” είπε από πλευράς του ο Παύλος Γερουλάνος.

Με ένα δεικτικό σχόλιο παρενέβη στη διαμάχη ο Μανώλης Όθωνας, στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά: “Η συζήτηση περί ρόλων στην Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής για 35 μέρες, γίνεται περί όνου σκιάς. Τώρα που "έφυγε η μαμά από το σπίτι", να (από)δείξουμε όλοι ότι έχουμε ενηλικιωθεί”.

Τις επόμενες ημέρες θα φανεί αν παραμείνουν και οι έξι υποψήφιοι στην κούρσα της διαδοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μόσιαλος: διαφωνώ με τα sms - θα φέρουν αντίθετο αποτέλεσμα (βίντεο)

Halloween: Η Google γιορτάζει με doodle

Χάρης Ρώμας: θα κατέβω υποψήφιος για δήμαρχος στο Χαλάνδρι (βίντεο)