MyDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία για όλους, “τέλος” τα χάρτινα τιμολόγια

Υποχρεωτικά για όλους είναι από σήμερα τα ηλεκτρονικά βιβλία. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες.



Υποχρεωτικά για όλους, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, είναι από σήμερα 1η Νοεμβρίου τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Στο εξής, μέσω της πλατφόρμας myDATA εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι θα πρέπει να διαβιβάζουν τα τιμολόγια τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Να σημειωθεί ότι ήδη από την 1η Οκτωβρίου, αυτό συμβαίνει για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 ευρώ καθώς και για επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ για να διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενεργοποίησε την εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών ψηφιακά με ταυτόχρονη διαβίβαση στο myDATA. Πάνω από 10.000 επαγγελματίες έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και καθημερινά ο αριθμός αυξάνεται.

Το myDATA είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Πριν την υποχρεωτική διαβίβαση των τιμολογίων εσόδων στην πλατφόρμα myDATA οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Στην πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων.

2. Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 ή την 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως και την 31 Μαρτίου 2022.

3. Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη διαβίβασης των στοιχείων. Μέχρι το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα ορίζει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης του νόμου.

4. Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση της εφαρμογής «timologio» για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους δεν καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες.

5. Μέσω της εφαρμογής «timologio» ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να:

διαμορφώσουν το προφίλ τους,

να συνθέσουν το πελατολόγιό τους,

να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και

να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).

6. Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο myDATA της επιχείρησης - πελάτη (έξοδα).

7. Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών.

8. Η εφαρμογή timologio.gr δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

