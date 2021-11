Οικονομία

Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό: Δεύτερη αύξηση εντός του 2022

Τι είπε για την ανεργία, τη ΔΕΗ, την Τουρκία και το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown.

Αποφασισμένος για δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, εντός του 2022, δήλωσε ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού 2% αναμένεται από την 1.1.2022 και θα ακολουθήσει δεύτερη αφού ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας και οι αντοχές των επιχειρήσεων. Σημείωσε ότι δεν θα ήθελε να ανακοπεί η πορεία πτώσης της ανεργίας και υπογράμμισε ότι η πιο σημαντική παρέμβαση είναι να πιάσει δουλειά κάποιος άνεργος.

Για την ακρίβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως είναι παγκόσμιο φαινόμενο και πως αναμένεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από τις αρχές του 2022. Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση δαπάνησε και θα δαπανήσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ για να συγκρατήσει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κα πως χωρίς την κυβερνητική παρέμβαση οι λογαριασμοί θα ανέβαιναν δέκα φορές επάνω.

Μιλώντας για τη ΔΕΗ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση την παρέλαβε με την αξία της μετοχής της στο ένα ευρώ και σήμερα είναι μια ισχυρή επιχείρηση που μπορεί να βοηθήσει και τους καταναλωτές. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους αγρότες που είναι σε συνεργατικά σχήματα και για νέους αγρότες.

Έχουμε το εμβόλιο, δεν θα πάμε σε lockdown

«Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα το οποίο αφορά πρωτίστως τους ανεμβολίαστους», δήλωσε Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του. Κάνοντας σύγκριση με την κατάσταση ένα χρόνο πριν, τόνισε ότι σήμερα το 73% των ενηλίκων και το 63% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και πως τα lockdown ήταν η απάντηση όλων προ εμβολίου.

«Τώρα που έχουμε το εμβόλιο δεν πρόκειται να πάμε σε lockdown. Είμαι κατηγορηματικός για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή τρεις στους τέσσερις έχουν πράξει το σωστό και θα ήταν άδικο να επιβάλλουμε περιορισμούς με τεράστιο κόστος για να αντιμετωπίσομε πρόβλημα που αφορά σήμερα μία μειοψηφία. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ακολουθεί αυτή την τακτική», υπογράμμισε.

Παράλληλα ανέφερε ότι το πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες δίνει έμφαση στην αύξηση των εμβολιασμών και στη σωστή επικοινωνία για τη σημασία της τρίτης δόσης. Τόνισε επίσης ότι τα τεστ στους ανεμβολίαστους δεν είναι τιμωρία αλλά για την προστασία τους και πως η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων. «Έχουμε περισσότερα κρούσματα αλλά σχετικά χαμηλό δείκτη θετικότητας», σημείωσε ενώ είπε ότι στους αριθμούς των διασωληνωμένων είμαστε πολύ μακριά από το επίπεδο που βρεθήκαμε τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο. Επιπλέον είπε ότι δεν είναι χαμένη η μάχη της 1ης δόσης καθώς κάθε μέρα 5.000-8.000 πολίτες κάνουν το βήμα και ξεπερνούν τις φοβίες τους.

Για την κριτική που δέχεται από τον Αλέξη Τσίπρα για την είσοδο των πολιτών στις εκκλησίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση πέρσι τις έκλεισε και το 2020 δεν κάναμε Πάσχα. «Ο κ. Τσίπρας αφού με πέρασε γενεές δεκατέσσερις και με κατηγόρησε για όλα τα στραβά στην πανδημία, έκανε μια πρόταση για την υποχρεωτικότητα του τεστ, του πιστοποιητικού στις εκκλησίες. Οι εκκλησίες είναι ανοικτοί χώροι λατρείας. Ίσως ο κ. Τσίπρας δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να μπει σε μία εκκλησία να ανάψει ένα κερί, να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει», συνέχισε αναφέροντας πως υπάρχει ζήτημα πολιτικοποίησης της πανδημίας και έκανε λόγο για παιχνίδι προς άγρα ψήφων. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως στην είσοδο στις εκκλησίες πολλές φορές δεν υπάρχει κανείς και πως αν υπήρχε τρόπος να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο θα ήταν διατεθειμένος να το συζητήσει.

Δήλωσε επίσης ότι η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών έχει εξαντλήσει τα όριά της όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επέκτασής της στα σώματα ασφαλείας. «Καμία άλλη χώρα δεν έχει πάει σε διευρυμένες υποχρεωτικότητες γιατί από ένα σημείο και μετά χτυπάμε σε τείχος αντίδρασης», συμπλήρωσε επαναλαμβάνοντας πως η πολιτική της κυβέρνησης είναι να πείσει τουλάχιστον τους μισούς από τους ανεμβολίαστους να κάνουν το βήμα. Επ’ αυτού απηύθυνε έκκληση στους άνω των 60 να εμβολιαστούν ή διαφορετικά να προσέχουν πάρα πολύ.

Για τις εκτιμήσεις περί 10.000 ή και περισσότερων κρουσμάτων ημερησίως τόνισε πως δεν πρέπει να μετράμε τα κρούσματα με 400.000 τεστ ημερησίως αλλά τη θετικότητα και την πίεση στο σύστημα υγείας. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα αντοχές στο σύστημα υγείας και είμαι σίγουρος ότι θα τα βγάλουμε πέρα και με αυτό κύμα γιατί όλα τα κύματα φτάνουν κάποια στιγμή στην κορύφωσή τους. Εκτιμώ ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει σήμερα είναι απολύτως επαρκή», σημείωσε και διαβεβαίωσε ότι «τώρα που έχουμε τα εμβόλια δεν θα κλείσουμε». Επιπρόσθετα δήλωσε ενοχλημένος όταν ακούει «ότι δήθεν έχουμε ρίξει λευκή πετσέτα» και αναρωτήθηκε τι πάει να πει «επιτροπή κοινής αποδοχής». «Να ζητάμε κομματικά πιστοποιητικά από τους επιστήμονες; Μιλάμε με τους καλύτερους επιστήμονες στη χώρα μας και από το εξωτερικό. Δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους αλλά καταλήγουν σε μία θέση», υπογράμμισε.

Δεν πρόκειται να κάνουμε "Πράσινη Μετάβαση" στις πλάτες των πολιτών

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσκεψη στη Γλασκώβη για την κλιματική αλλαγή ο πρωθυπουργός δήλωσε πως αυτές οι διασκέψεις είναι η μοναδική ευκαιρία να βρεθούν όλες οι χώρες μαζί και να αναλάβουν δεσμευτικούς όρους για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη τόνισε ότι αυτές οι αποφάσεις αφορούν το μέλλον των παιδιών μας και του πλανήτη και πως πολλές από τις πολιτικές στη χώρα μας απορρέουν από τέτοιες δεσμεύσεις.

Σχετικά με την απολιγνιτοποίηση δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε ”Πράσινη Μετάβαση” στις πλάτες των πολιτών» και πως ειδικά στη Δυτική Μακεδονία «θα δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας άμεσα». Μετά από σχετική ερώτηση είπε πως δεν γνωρίζει γιατί δεν ήρθε στη Γλασκώβη ο Ταγίπ Ερντογάν και δήλωσε ότι τα θέματα του περιβάλλοντος θα μπορούσε να είναι πεδίο συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα. Προβάλει ισχυρή αποτρεπτική ισχύ

Ερωτηθείς ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή αν θα δούμε γαλλικές φρεγάτες και μαχητικά στην περίπτωση που εμφανιστεί το Oruc Reis πάλι κάτω από την Κρήτη απάντησε πως «η συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γαλλία είναι σαφής- η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής ορίζει ότι η Γαλλία έχει υποχρέωση να μας συνδράμει στην περίπτωση που η Τουρκία μας επιτεθεί» τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η χώρα πετυχαίνει κάτι το οποίο αποτελούσε διακαή πόθο εδώ και 40 χρόνια και που επιπλέον είναι ένα μικρό βήμα πιο κοντά στη δυνατότητα κάποιων ευρωπαϊκών χωρών να μπορούν να συνεργάζονται για να μπορεί η Ευρώπη να παρεμβαίνει μόνη της εκεί που το ΝΑΤΟ ή τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιθυμούν.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για 5 χρόνια και δήλωσε πως «η Ελλάδα σε επίπεδο συμφωνιών θωρακίζεται ακόμα περισσότερο». Επιπλέον υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μέσα σε δύο χρόνια έχει υπογράψει αυτές τις δύο συμφωνίες, έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο κάτι που δείχνει ότι η προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο δεν είναι κενό γράμμα, έχει ενισχύσει τις συμμαχίες της με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο με την οποία συμφώνησε για την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω καλωδίου, έχει αγοράσει 24 Ραφάλ και έχει παραγγείλει γαλλικές φρεγάτες. «Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα. Προβάλει ισχυρή αποτρεπτική ισχύ», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι δεν συμφωνούσε πάντα με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στα ελληνοτουρκικά. «Την είχα πιέσει πολύ να είναι πιο αυστηρή με την Τουρκία. Μπορώ να καταλάβω ότι αν ήθελε να παίξει τον ρόλο του τρίτου, όφειλε να είναι ουδέτερη. Μόνο που η Γερμανία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Δεν μπορώ να δεχτώ από καμιά ευρωπαϊκή χώρα την έννοια της ουδετερότητας», ανέφερε. Σημείωσε επίσης ότι αν τα βρούμε με την Τουρκία δεν θα οφείλεται σε κάποιον τρίτο αλλά σε ειλικρινή διάλογο και πως ο ίδιος δεν διέκοψε ποτέ την επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Β. Μακεδονία και τη συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε ότι «οι συμφωνίες αφορούν κράτη και όχι κυβερνήσεις». Είπε επίσης ότι ουδέποτε κορόιδεψε κανένα και πως είχε πει ότι από τη στιγμή που η συμφωνία θα κυρωθεί θα την εφαρμόσει. Για το χρόνο που θα έρθουν τα μνημόνια που εκκρεμούν προς κύρωση στη Βουλή, απάντησε «θα κρίνουμε εμείς τον κατάλληλο χρόνο».

Δουλειά μας είναι η Αστυνομία που έχουμε να γίνει καλύτερη

Ερωτηθείς για τη λειτουργία της Αστυνομίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως μερικές φορές νομίζει πως έχουμε πρόβλημα νοοτροπίας και αναρωτήθηκε αν είμαστε με τον νοικοκυραίο ή τον διαρρήκτη. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Αστυνομία είναι η προέκταση του κράτους και η μόνη επιφορτισμένη με την άσκηση της νόμιμης βίας. «Το να θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι του αυταρχισμού και του νόμου και της τάξης επειδή η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι μια άποψη απελπιστικά μειοψηφική. Δουλειά μας είναι η Αστυνομία που έχουμε να γίνει καλύτερη», δήλωσε προσθέτοντας πως αποδίδει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των αστυνομικών.

Επίσης μεταξύ άλλων σημείωσε: «Κάποτε είχε ειπωθεί μία κουβέντα από κάποιον άλλον ο οποίος καθότανε σε αυτή τη θέση, είχε πει στους αστυνομικούς ότι το κράτος είστε εσείς. Κακώς είχε ειπωθεί όπως είχε ειπωθεί τότε, όμως δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι το μονοπώλιο της νόμιμης βίας σε ένα κράτος δικαίου το έχει μόνο η Αστυνομία. Θα βελτιώσουμε την απόδοση της Αστυνομίας- και μακριά από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών όσοι θεωρούν ότι η Αστυνομία είναι το όργανο του κρατικού αυταρχισμού. Αυτά τα αφήσαμε πίσω μας μισόν αιώνα τώρα».

Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας

Ο πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και σημείωσε: «Πιστεύω στις σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Πιστεύω στην αυξημένη αναλογική. Η ΝΔ θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία από την πρώτη κιόλας κάλπη με την απλή αναλογική. Αν δεν το πετύχουμε, θεωρώ περίπου αδύνατο να σχηματιστεί κυβέρνηση και θα πάμε σε δεύτερες εκλογές».

Ερωτηθείς για τα σενάρια ”προοδευτικής διακυβέρνησης”, ο πρωθυπουργός συνέστησε «σε όσους κάνουν τέτοια σενάρια να κάνουν ορισμένες ασκήσεις απλής αριθμητικής» και εξήγησε: «Όσοι τα λένε ουσιαστικά προεξοφλούν ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα. Η ”προοδευτική διακυβέρνηση” είναι στρατηγική ήττας, είναι πώς θα καταφέρουμε όντας δεύτερο κόμμα να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αν έβγαιναν θα ήταν μια κυβέρνηση που δεν θα συγκινούσε πάρα πολύ το εκλογικό σώμα. Δεν χρειάζεται να σας προσωποποιήσω τώρα το σχήμα το οποίο φαντάζομαι ότι θα κυβερνούσε τη χώρα σε αυτή την περίπτωση».

Πρόσθεσε ότι τα διλήμματα στις εκλογές θα είναι σαφέστατα, ανάμεσα σε τέσσερα χρόνια με αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ και στα προηγούμενα 4 χρόνια με κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. «Οι πολίτες θα επιλέξουν σταθερότητα και ανάπτυξη ή ανασφάλεια και περιπέτειες», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν τον φοβίζει κάτι απρόοπτο στην πανδημία, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί απρόβλεπτα. «Δεν είμαι μελλοντολόγος. Έχουμε αποκτήσει αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις είτε είναι ο Έβρος, είτε η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, είτε η πανδημία που είναι Λερναία Ύδρα», απάντησε.

