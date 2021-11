Πολιτική

Οικονόμου για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα: Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί πρακτικές της διεθνούς ακροδεξιάς

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταγγέλλει την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι υιοθετεί επισήμως συκοφαντίες ανώνυμων χρηστών του Twitter.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί επίσημα συκοφαντίες για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, στις οποίες προβαίνουν ανώνυμοι χρήστες του Twitter.

Για το θέμα αυτό, η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατέθεσε χθες Πέμπτη, μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Εδώ και τρεις εβδομάδες, ανώνυμοι χρήστες του Twitter, με εμετικό τρόπο και άθλια υπονοούμενα, επιχειρούν να ρίξουν λάσπη στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και θεσμούς της Πολιτείας αναφορικά με τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Την ίδια μέρα που η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετώντας τα ψέματα και τις συκοφαντίες των ίδιων σκοτεινών κύκλων, καταθέτει ερώτηση για το αν η κυβέρνηση εξαφανίζει προσφυγόπουλα με λαθροχειρίες!!!

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιγράφει πρακτικές της διεθνούς ακροδεξιάς και δημιουργεί, θεσμικά μάλιστα, ένα ελληνικό QAnon. Επειδή είναι πολιτικά ανεπαρκέστατοι, πουλούν την ψυχή της Δημοκρατίας μας στο διάβολο του εκφασισμού. Η Δημοκρατία μας, αλλά και η θεσμική αξιοπρέπεια της Πατρίδας μας, επιβάλλει να αντισταθούμε στη χυδαιότητα και τον εκβαρβαρισμό της πολιτικής που απροκάλυπτα πια επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως θυμούνται οι Έλληνες πολίτες, όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά ζούσαν σε αυτοσχέδια παραπήγματα, στην αποκαλούμενη ζούγκλα στη Μόρια και το Βαθύ της Σάμου, χωρίς εποπτεία και χωρίς προστασία. Πολλά άλλα βρίσκονταν άστεγα στην ενδοχώρα και εκατοντάδες «φιλοξενούνταν» σε κελιά στα αστυνομικά τμήματα, ελλείψει κατάλληλων δομών στέγασης. Αυτή την εικόνα αλλάξαμε με τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το Μάρτιο του 2020, μέσα από σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων και σε αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει πια το ζήτημα των ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων όπως αρμόζει στον πολιτισμό και την ανθρωπιά μας. Όλα τα ψέματα που επικαλείται στην ερώτησή του ο ΣΥΡΙΖΑ, για να στηρίξει τη χυδαία του πράξη, θα απαντηθούν αναλυτικά. Ό,τι όμως και να κάνουν από δω και πέρα, το συμπέρασμα δεν αλλάζει: όσο ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί και υποδαυλίζει επισήμως τέτοιες χυδαιότητες, το μοναδικό αποτύπωμα που αφήνει στην πολιτική ιστορία του τόπου είναι ένας λεκές.

