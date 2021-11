Κόσμος

Μεξικό: τροχαίο με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Φωτιά άρπαξαν πολλά από τα οχήματα που ενεπλάκησαν στην πολύνεκρη καραμπόλα, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε ένα τροχαίο δυστύχημα με την εμπλοκή πολλών οχημάτων χθες σε έναν αυτοκινητόδρομο στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε ένα σταθμό διοδίων κοντά στην πόλη Τσάλκο, στον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας που συνδέει την Πόλη του Μεξικού με την Πουέμπλα, 110 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας.

Ένα φορτηγό που έσπασαν τα φρένα του προσέκρουσε μια ουρά έξι οχημάτων, αρκετά από τα οποία πήραν φωτιά.

Μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο οδηγός του φορτηγού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κρατικός φορέας που διαχειρίζεται το ομοσπονδιακό σύστημα αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

Carambola de 12 vehiculos se registro esta tarde en la autopista #Mexico-#Puebla, en el kilometro 33, colonia San Marcos Huixtoco, en la caseta. pic.twitter.com/oHWvWKriY7 — El Sureste ® (@el_sureste) November 6, 2021

Esta tarde se reporta #accidente de 12 vehiculos en la autopista #Mexico-#Puebla, en el kilometro 33, colonia San Marcos Huixtoco, en la caseta. pic.twitter.com/t76x1AnYdj

— El Sureste ® (@el_sureste) November 6, 2021





