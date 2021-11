Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ιωνικός: Νίκη στο ρελαντί για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς να φτάσει σε υψηλά στάνταρ απόδοσης ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ιωνικού στο Καραϊσκάκη.



Χωρίς να φτάσει σε υψηλά στάνταρ απόδοσης ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Ιωνικού στο Καραϊσκάκη (17΄ Μασούρας) και σε συνδυασμό με την χθεσινή (6/11) «γκέλα» της ΑΕΚ στην Ριζούπολη ξέφυγε με 3 βαθμούς από την δεύτερη Ένωση, δύο εβδομάδες (21/11) πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, με το «τρίποντο» επί του εξαιρετικού Ιωνικού, οι Πειραιώτες διατήρησαν το αήττητο που έχουν από την έναρξη της περιόδου (7-2-0), ενώ από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι ηττήθηκαν για 4η φορά στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και στο 3΄ ο Μασούρας βρέθηκε σε θέση βολής στη μικρή περιοχή, αλλά ο Χουτεσιώτης απόκρουσε σωτήρια το σουτ του διεθνούς επιθετικού. Ο Ο Ιωνικός «απάντησε» στο 5΄ με κλασική ευκαιρία και τον Βατσλίκ να νικά τον Τουράμ στο τετ-α-τετ που είχαν.

Το ματς ήταν ανοιχτό από το ξεκίνημά του, με τους Νικαιώτες να μην κλείνονται στην άμυνα, γεγονός που σαφώς και ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος στο 17΄ πήρε το προβάδισμα με τον Μασούρα. Προηγήθηκε η συνεργασία του Αγκιμπού Καμαρά με τον Γκάρι Ροντρίγκες και το γύρισμα του τελευταίου στην περιοχή, όπου ο Μασούρας «έγραψε» το 1-0 με πλασέ από το πέναλτι.

Μία ακόμη σπουδαία ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός πριν το τέλος του πρώτου μέρους και συγκεκριμένα στο 32΄, όταν ο Γκάρι Ροντρίγκες βρέθηκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη ο οποίος έκανε μεγάλη απόκρουση στο σουτ του ακραίου επιθετικού των γηπεδούχων.

Οι παίκτες του Μαρτίνς μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο μέρος για να «καθαρίσουν» το συντομότερο το ματς και στο 49΄ πλησίασαν στην επιτυχία με τον Ροντρίγκες ν΄ αστοχεί από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.

Μετά το 55΄, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήταν απειλητικοί, με αποτέλεσμα ο Ιωνικός να χάσει δύο σημαντικές ευκαιρίες στο 63΄ και 67΄ με τους Τουράμ και Καμπράλ για να φτάσει στην ισοφάριση. Το ματς «άνοιξε» μετά το 70΄, με τον Ολυμπιακό να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 74΄ με τον Χουτεσιώτη να σταματά τον Ελ Αραμπί που ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει, στην τελευταία σπουδαία φάση του αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Ρέαμπτσιουκ, Παπασταθόπουλος (46΄ λ.τρ. Παπαδόπουλος), Σισέ, Εμβιλά, Κούντε (41΄ λ.τρ. Μαντί Καμαρά), Αγκιμπού Καμαρά, Ροντρίγκες (62΄λ.τρ. Ονιεκούρου), Μασούρας (72΄ Ανδρούτσος), Τικίνιο (72΄ Ελ Αραμπί)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Βαφέας (90΄+2 Μανάλης), Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Καμπράλ (76΄ Λένις), Ματσούκας (76΄ Ντελγκάδο, 90΄+2 Κάνιας), Ντάλσιο, Άοσμαν, Τουράμ

Ειδήσεις σήμερα:

Paris Masters: Ο Τζόκοβιτς πήρε τον τίτλο κι έγραψε ιστορία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: “Λουκέτο” σε 25 μαγαζιά

Μητσοτάκης - Μάστορας: Η συνάντηση και η δέσμευση για τους Βορειοηπειρώτες (εικόνες)