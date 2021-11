Οικονομία

Λογαριασμός ρεύματος: έρχεται νέο πακέτο ελαφρύνσεων

Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και γιατί η Κυβέρνηση θα ανακοινώσει και νέες ελαφρύνσεις.

Νέο πακέτο μέτρων για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες προωθείται αύξηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών και επιχειρήσεων η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο, ενώ για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης μελετάται σε πρώτη φάση η αναστολή πληρωμής ορισμένων ρυθμιζόμενων χρεώσεων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς, μέτρο που θα διευκολύνει την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η αναστολή των χρεώσεων εξετάζεται να εφαρμοστεί και για τους ευάλωτους καταναλωτές.

Η ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων στήριξης των καταναλωτών προέκυψε δεδομένου ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν περαιτέρω τον Οκτώβριο στο επίπεδο των 200 ευρώ στην χονδρική, ενώ οι υπολογισμοί για την επιδότηση που εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο έγιναν με τιμή χονδρικής στο επίπεδο των 100-130 ευρώ. Ήδη η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας έχουν δηλώσει ότι οι εξελίξεις θα παρακολουθούνται ανά μήνα προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση στους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής το κονδύλι των επιδοτήσεων διαμορφώνεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Βασική πηγή χρηματοδότησης των ενισχύσεων προς τους καταναλωτές είναι αφενός τα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και αφετέρου τα πλεονάσματα που δημιουργεί στον λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών (ΕΛΑΠΕ) η αύξηση της χονδρικής τιμής του ρεύματος. Η αύξηση αυτή διασφαλίζει τα εγγυημένα έσοδα των «πράσινων» μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από την συμμετοχή τους στην αγορά χωρίς να χρειάζεται η επιπλέον επιδότηση από τους καταναλωτές η οποία προέρχεται από την χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την επιστροφή των πλεονασμάτων του ΕΛΑΠΕ στους καταναλωτές άμεσα, κατά την τρέχουσα περίοδο που ενέσκηψε το πρόβλημα των αυξήσεων στην ενέργεια.

Οι διευκολύνσεις και η αναστολή πληρωμών περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και ισχύουν περιλαμβάνουν:

Στην ηλεκτρική ενέργεια, επιδότηση για τη χαμηλή τάση (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) ύψους 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις καταναλώσεις μέχρι 300 κιλοβατώρες το μήνα. Έτσι, η επιδότηση διαμορφώνεται σε 18 ευρώ το μήνα. Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ή 24 ευρώ το μήνα.

Στον τομέα του φυσικού αερίου η ΔΕΠΑ Εμπορίας εφαρμόζει έκπτωση 15 % προς τους προμηθευτές - πελάτες της προκειμένου εκείνοι να την μετακυλίσουν στους οικιακούς καταναλωτές.

Παράλληλα αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται τα κριτήρια υπαγωγής με στόχο να ενταχθούν κατά τη φετινή περίοδο περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά.

