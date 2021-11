Κοινωνία

“Μαφία των Ρομά”: Στο εδώλιο 98 κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ληστές «χτυπούσαν» σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και δύο αστυνομικοί. Πότε ξεκινά η δίκη.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τον ερχόμενο Μάΐο αναμένεται να ξεκινήσει ύστερα από δύο αναβολές, η δίκη για την αποκαλούμενη «Μαφία των Ρομά».

Στο εδώλιο θα καθίσουν 98 κατηγορούμενοι, 300 μάρτυρες έχουν κληθεί να καταθέσουν, για περισσότερες από 400 κλοπές και ληστείες.

Πριν από πέντε χρόνια οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει στις συλλήψεις και την εξάρθωση της πολυπληθούς σπείρας κακοποιών, που ονομάστηκε «Μαφία των Ρομά», καθώς η πλειονότητα των εμπλεκομένων είναι Ρομά, λειτουργούσαν -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- στα πρότυπα της ιταλικής μαφίας και ζούσαν πλουσιοπάροχα με βίλες και γρήγορα αυτοκίνητα.

Στις 213 σελίδες της δικογραφίας, συμπεριλαμβάνονται 434 περιπτώσεις κλοπών - διαρρήξεων και ληστειών.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών «χτυπούσαν» σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Άρπαξαν χρηματοκιβώτια γεμάτα με μετρητά, κοσμήματα, πανάκριβα ρολόγια και χρυσές λίρες.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να ενημέρωναν τα μέλη της συμμορίας για τις κινήσεις των αρχών, ώστε να αποφεύγουν τη σύλληψη, με αντάλλαγμα χρηματικά δώρα και ακριβές συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Φέρονται, μάλιστα, να τους προειδοποίησαν για τη μεγάλη επιχειρήση, που είχε στηθεί για τη σύλληψή τους, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί στην έφοδο να βρίσκουν άδεια σπίτια και άδειες τις κρύπτες από τα κλοπιμαία.

Η δίκη έχει οριστεί για τον ερχόμενο Μάιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Οι “Ράδιο Αρβύλα” τα “έσπασαν” και στην τηλεθέαση!