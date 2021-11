Κοινωνία

Τροχαίο - Κούγιας: το αυτοκίνητο του “διαλύθηκε” (εικόνες)

Αποκλειστικές εικόνες από το όχημα του ποινικολόγου, που σώθηκε μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε νταλίκα. Τι λέει ο ίδιος για τους οδηγούς και το ενδεχόμενο δεύτερου χειρουργείου.

Αποκλειστικές εικόνες από το αυτοκίνητο του Αλέξη Κούγια, όπως είναι μετά απο το τροχαίο, μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά να λέει ότι το όχημα δεν πρόκειται να επισκευαστεί.

«Όποιος καθόταν στην θέση του συνοδηγού ή του συνεπιβάτη πίσω, θα είχε πολτοποιηθεί, αλλά τέλος καλό, όλα καλά», είπε ο Αλέξης Κούγιας.

Προσέθεσε πως «Εμένα περισσότερο με απασχολούν οι ανθρώπινες συμπεριφορές. Σημασία έχει να είσαι άνθρωπος. Με ενοχλεί η συμπεριφορά των οδηγών των νταλικών, που αντί να ειδοποιήσουν τους άλλους οδηγούς, κάθισαν δεξιά στον δρόμο και δεν έκαναν τίποτα. Με συγκίνησαν τα παιδιά της Αστυνομίας, γιατί μύριζε έντονα βενζίνη και η μηχανή λειτουργούσε και υπήρχε ο κίνδυνος έκρηξης, αλλά ήρθαν δίπλα μου και με βοήθησαν».

«Στενοχωρήθηκα με την καθυστέρηση του ΕΚΑΒ, αλλά πιο πολύ με στενοχώρησε η ανυπαρξία των ιθυνόντων της Εθνικής Οδού. Μου είπαν ότι προστατευτικό αυτοκίνητο, που θα έπρεπε αμέσως να είχε πάει πίσω από τις νταλίκες και να ειδοποιεί τους άλλους οδηγούς, υπάρχει μόνο ένα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για λόγους οικονομίας και ότι θα πρέπει για να αλλάξει ρεύμα να πάει σε έναν από τους κόμβους της Εθνικής οδού, διανύοντας πολλά χιλιόμετρα», προσέθεσε ο ποινικολόγος.

Όπως ανέφερε για την κατάσταση της υγείας του, «το κινητό μου τηλέφωνο, που είναι σμπαραλιασμένο, θα το κρατήσω για ενθύμιο. Έχουν έρθει 1.000 μηνύματα από ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν για μένα. Το Σάββατο θα πάω πάλι στην Λάρισα, γιατί την Κυριακή έχουμε αγώνα πρωταθλήματος. Αύριο θα είμαι στο δικαστήριο για την δίκη του ψευτογιατρού. Το Σάββατο θα κάνω νέες εξετάσεις για να δούμε αν χρειάζεται να κάνω δεύτερη επέμβαση».

Είπε τέλος πως «επειδή έχω πεποίθηση ότι είμαι καλός οδηγός, ποτέ δεν έχω ασφαλίσει τα οχήματα μου με μεικτή ασφάλεια», ενώ αστειευόμενος με τον Γιώργο Λιάγκα «έχασες την ευκαιρία να γίνεις Πρόεδρος».

Παρακολουθήστε στο απόσπασμα από «Το Πρωινό», την απάντηση του Γιώργου Λιάγκα, όσα είπε ο Αλέξης Κούγιας και εικόνες από το αυτοκίνητο του ποινικολόγου:

