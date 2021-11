Κοινωνία

Τροχαίο - Κούγιας: Σώθηκα από έναν ελιγμό - Θα είχε πολτοποιηθεί ο συνοδηγός (βίντεο)

Πως περιγράφει ο ποινικολόγος τις συνθήκες του σφοδρού τροχαίου με τα φορτηγά. Τι λέει για το σωτήριο κενό και την κατασκευή του διαζώματος, χάρη στα οποία ζει.

«Καλημέρα Αντιπρόεδρε, παραλίγο να είσαι Πρόεδρος σήμερα», είπε αστειευόμενος ο Αλέξης Κούγιας στον Γιώργο Λιάγκα, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το φοβερό τροχαίο ατύχημα που είχε την Τρίτη στην Εθνική Οδό, με τον ποινικολόγο να συμπληρώνει πως «με αγαπάει ο Θεός, γιατί έχω βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στην ζωή μου. Υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται με τις επιτυχίες των ανθρώπων και άλλοι που εύχονται να πάθουν κακό, έχω αρκετούς εγώ τέτοιους στο περιβάλλον μου, αλλά μην ξεχνάτε πως και το όνομα μου είναι Αλέξιος, δηλαδή άνθρωπος του Θεού».

Περιγράφοντας τις συνθήκες του ατυχήματος, ο ποινικολόγος έκανε λόγο για «ακραία αμέλεια δύο οδηγών φορτηγών», ενώ είπε για την κατάσταση της υγείας του «έχω φοβερούς πόνους, διότι έχω κατάγματα στο αριστερό μου χέρι. Έκανα χειρουργείο χθες και εξετάσεις σήμερα. Θα προσπαθήσω όμως να πάω στο γραφείο μου, διότι έχουμε την υπόθεση του ψευτογιατρού, που αρχίζει η δίκη την Παρασκευή και έχω ραντεβού σοβαρό σήμερα με μάρτυρες».

Όπως είπε ο Αλέξης Κούγιας, «φθάνοντας στα διόδια μετά την Λάρισα δεν μου λέει κανείς τίποτα και μετά από 5 λεπτά ξαφνικά, δεν βλέπω μπροστά μου. Μάλλον ο οδηγός της πρώτης νταλίκας αποκοιμήθηκε και ο άλλος οδηγός κόλλησε από πίσω, με αποτέλεσμα να κλείσουν η αριστερή και η διπλανή λωρίδα της από τα οχήματα».

«Το είδα στα 30 μέτρα, δεν πάτησα καν φρένο, έκανα μόνο έναν ελιγμό και από αυτό σώθηκα. Υπήρχε ένα κενό ενός μέτρου στο διάζωμα και εκεί πήγε το αυτοκίνητο, η θέση του οδηγού, ενώ η πλευρά του συνοδηγού έχει συνθλιβεί. Αν υπήρχε συνοδηγός θα είχε πολτοποιηθεί», είπε ο Αλέξης Κούγιας.

Συμπλήρωσε πως «δεν είχε προλάβει ούτε η αστυνομία να μας ειδοποιήσει, είχε γίνει προ 1 λεπτού το ατύχημα το άλλο, ούτε οι οδηγοί είχαν βάλει ένα τρίγωνο να ειδοποιήσουν τους άλλους οδηγούς».

«Το μόνο που σκέφθηκα ήταν τα παιδιά μου!» είπε ο ποινικολόγος, αναφέροντας πως «σε ελάχιστο χρόνο ήρθαν οι αστυνομικοί και αμέσως ήρθαν και διασώστες, γιατί δεν μπορούσα να βγω από το αυτοκίνητο», προσφθέτοντας πως «αν δεν ήμουν καλός οδηγός, θα είχα κολλήσει από πίσω από το φορτηγό, αν δεν είχα κάνει τον ελιγμό».

Ο ποινικολόγος τόνισε ότι «με έσωσε ότι το διαχωριστικό είναι στρογγυλό στο κάτω μέρος και στενεύει όσο ανεβαίνει, είχε μικρή κλίση και έτσι το αυτοκίνητο ανέβηκε πάνω στο διάζωμα και σώθηκα».





