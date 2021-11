Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Επίταξη ιδιωτών γιατρών αρχές της εβδομάδας αν δεν ανταποκριθούν

"Δεν θα υπάρξει άλλο lockdown στη χώρα" ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για την πορεία της πανδημίας.



Ξεκάθαρος ότι αν οι ιδιώτες γιατροί δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση για κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ τότε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ενεργοποιηθεί η επίταξη ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.



Παράλληλα ο κ. Οικονόμου είπε ότι δεν θα υπάρξει lockdown, δεν θα υποστούν σημαντικούς περιορισμούς όσοι έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχει ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων ενώ συνεχίζεται η επιτάχυνση των ρυθμών για την τρίτη δόση του εμβολιασμού.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου τα στοιχεία δείχνουν ότι 9 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ δεν έχουν εμβολιαστεί. Παράλληλα σημείωσε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα η χώρα αντιμετωπίζεται ως μια υγειονομική περιφέρεια και στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί 200 κλίνες στη Θεσσαλονίκη και 206 στη Θεσσαλία για ασθενείς με κορονοϊό καθώς και 150 κλίνες στη Θεσσαλονίκη και 150 στη Λάρισα για λοιπά περιστατικά ενώ στην Αττική υπάρχει συνεννόηση για διάθεση κλινών του ιδιωτικού τομέα αν υπάρξει ανάγκη.

Στην ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων μέτρων μετά τις 22 Νοεμβρίου ο κ. Οικονόμου δεν το απέκλεισε κατηγορηματικά αρκούμενος να απαντήσει ότι σε αυτή τη φάση εστιάζουμε στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί με έμφαση στην προσπάθεια για περισσότερους εμβολιασμούς.

Δεν θα υπάρξει άλλο lockdown

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η έξαρση της πανδημίας αφορά όπως παρατηρεί ο καθένας όλο το βόρειο ημισφαίριο και όχι μόνο την Ελλάδα. Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον της δυναμικής κλιμάκωσης των κρουσμάτων η χώρα μας εξακολουθεί την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας με την οικονομία, την εκπαίδευση, την κοινωνία πλήρως λειτουργικές χωρίς να έχουμε εξαντλήσει ακόμα όλα τα περιθώρια αντίδρασης και άμυνας στον κορονοϊό.

Η βασική, η ασφαλέστερη, η αποδοτικότερη οδός περιορισμού των κρουσμάτων αλλά και των συνεπειών της ασθένειας είναι όπως έχουν καταλήξει όλοι οι αρμόδιοι επιστήμονες, ο εμβολιασμός. Η κυβέρνησή μας με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια αλλά και το δημόσιο συμφέρον έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές:

Πρώτα απ' όλα έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι δεν θα υπάρξει άλλο lockdown στη χώρα και ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί δεν θα υποστούν ξανά σημαντικούς περιορισμούς. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται σε συνεννόηση με τους ειδικούς μια σειρά από μέτρα και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχου της τήρησης εφαρμογής των μέτρων. Ταυτόχρονα με ιδιαίτερη έμφαση συνεχίζεται η προσπάθεια για επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και την επιτάχυνση των ρυθμών για την τρίτη, τη λεγόμενη αναμνηστική δόση», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε συνοπτικά σε αυτό το σημείο ότι «η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί μια σύνθετη και πολυεπίπεδη κρίση, όχι μόνο με υγειονομικές διαστάσεις. Η κυβέρνησή μας μ' ένα ισορροπημένο σχέδιο, εξακολουθεί να προσπαθεί. Προσπαθεί, να περιορίσει τις ανθρώπινες απώλειες και ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη ζωή σε κάθε έκφανσή της».

Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ακολούθως ο κ. Οικονόμου πέρασε στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Είπε: «Είναι γνωστό ότι η κυβέρνησή μας ήταν από τις πρώτες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έλαβαν μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακή κρίσης και συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Μετά την πρώτη επέκταση των μέτρων προχωρήσαμε χθες και σε μία ακόμη που αφορά όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τη χαμηλή τάση αφορά και επιχειρήσεις καθώς και τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου.

Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνουν τα εξής:

Αυξάνεται από τα 18 στα 39 ευρώ τον μήνα το ύψος της κρατικής επιδότησης σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή τάση για τις πρώτες 300 kWh.

Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, η επιδότηση διαμορφώνεται σε 45 ευρώ τον μήνα από 24 ευρώ.

Για τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, αναστέλλεται η χρέωση των τελών χρήσης δικτύου από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Με το μέτρο αυτό, ένα νοικοκυριό με μέση κατανάλωση δύο θερμικών MWh τον μήνα θα έχει μείωση στον λογαριασμό του που θα κυμανθεί από 20 έως 40 ευρώ τον μήνα.

Αναστέλλεται για χρονική περίοδο πέντε μηνών (από τον Νοέμβριο 2021 έως και τον Μάρτιο 2022) η πληρωμή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για επιχειρήσεις με βιομηχανικές χρήσεις χαμηλής και μέσης τάσης καθώς και λοιπές χρήσεις μέσης τάσης. Οι χρεώσεις ΥΚΩ για τις επιχειρήσεις αυτές ανέρχονται σε 63 εκατ. ευρώ».

Οι προβλέψεις της Κομισιόν για την οικονομία

«Πριν από λίγο δημοσιεύτηκαν οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021, 2022 και 2023 για τις χώρες της ευρωζώνης και της ΕΕ. Για τη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης για το 2021, 7,1% που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη, με μέσο όρο 5% και σημαντικά αυξημένος από τις καλοκαιρινές της προβλέψεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Για το 2022 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 5,1% σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο που είναι στο 4,3% και για το 2023 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 3,6% επίσης αυξημένος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που θα είναι στο 2,4% για την ευρωζώνη».

Όπως μάλιστα επεσήμανε: «ταυτόχρονα οι προβλέψεις δείχνουν ότι η χώρα μας θα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη ενώ θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση της ανεργίας. Οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δικαιώνουν τη μεταρρυθμιστική μας πολιτική, επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο, με μια πολιτική που αποδίδει αποτελέσματα και που διαμορφώνει σταθερές βάσεις προκοπής και ευημερίας για όλους τους Έλληνες».

