“Το Πρωινό”: η Βίκυ Καγιά απαντά στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου (βίντεο)

Τι είπε το μοντέλο και παρουσιάστρια για όσα υποστήριξε στον ΑΝΤ1 η συνάδελφος της

Αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Βίκυ Καγιά, απαντώντας μεταξύ άλλων και σε όσα είπε για εκείνη και για την σχέση τους η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια είχε πει ότι αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα να μιλήσει με την Βίκυ Καγιά, αλλά ότι ποτέ δεν της δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί της, για τους λόγους που προφανώς επέφεραν την ψυχρότητα στις σχέσεις των άλλοτε συνεργάτιδων και συμμετεχουσών στην ίδια εκπομπή γυναικών.

Απαντώντας, η Βίκυ Καγιά είπε πως δεν κατανοεί όσα υποστηρίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εξήγησε τις συνθήκες που αφορούσαν την μη ανανέωση της συνεργασίας τους και είπε πως έχει στείλει τις ευχές της για τα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Προσέθεσε ότι ήταν κάθε ημέρα μαζί και δεν κατανοεί πως μιλούσαν για ότι άλλο και δεν υπήρξε ευκαιρία να συζητηθεί αυτό που αναφέρει η συνάδελφος της και την κάλεσε, μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό», εάν θέλει να υπάρξει κάποια εξέλιξη να συνομιλήσουν.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε η Βίκυ Καγιά στο «Πρωινό» για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

