“Η Φάρμα”: η Σάσα Μπάστα μιλά στο “Πρωινό” για την συμμετοχή της (βίντεο)

Στο ξενοδοχείο καραντίνας, μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, είναι η Σάσα Μπάστα, εν αναμονή της μετακόμισης στις νέες εγκαταστάσεις του παιχνιδιού του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη η Σάσα Μπάστα, για την συμμετοχή της στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Η τραγουδίστρια μίλησε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο οποίο έχει τεθεί σε απομόνωση, μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, λίγες ημέρες πριν από την μετάβαση τους στις νέες εγκαταστάσεις της «Φάρμας».

Η Σάσα Μπάστα μίλησε με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για την σχέση της με τις αγροτικές ασχολίες, αλλά και για την οικογένεια τους, καθώς και την απόφαση της να αποχωριστεί από το παιδί της, που θα φροντίσουν όπως είπε τα άλλα μέλη της οικογένειας, που μένουν στο διπλανό διαμέρισμα της, «μεσοτοιχία» με το διαμέρισμα της.

Ακόμη, η Σάσα Μπάστα αναφέρθηκε και στους άλλους συμμετέχοντες, κυρίως στον Σταμάτη Γαρδέλη, ο οποίος, όπως είπε, μένει στο διπλανό δωμάτιο από το δικό της και τον ακούει να απαγγέλει ποιήματα.

Μάλιστα, η Σάσα Μπάστα αφιέρωσε ένα τετράστιχο στον συμπαίκτη της στην «Φάρμα», όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

