Η Πάρις Χίλτον παντρεύτηκε (εικόνες)

Εικόνες από το δαντελένιο νυφικό και λεπτομέρειες της παραμυθένιας γαμήλιας τελετής.

Η Πάρις Χίλτον παντρεύτηκε τον επί δύο χρόνια φίλο της, Κάρτερ Ρέουμ, σε αυτό που αποκάλεσε «μια πραγματικά παραμυθένια γαμήλια τελετή».

Η 40χρονη Χίλτον, η οποία αρραβωνιάστηκε τον Φεβρουάριο τον συνομήλικό της επιχειρηματία Ρέουμ, ανήρτησε λεπτομέρειες του γάμου της στο Λος Άντζελες σε ένα ιστολόγιο, όπου είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έγινε επιτέλους σύζυγος.

«Επιτέλους έφτασα να φιλήσω τον Πρίγκιπά μου και να ξεκινήσω το ..."έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα" που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν ένα μικρό κορίτσι», έγραψε.

«Σύζυγος για μια ζωή», πρόσθεσε σε μια ανάρτησή της στο twitter μαζί με φωτογραφίες από το δαντελένιο νυφικό της, που σχεδίασε ο Όσκαρ ντε λα Ρέντα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους στον γάμο, στο πολυτελές κτήμα της οικογένειάς της, ήταν η Κιμ Καρντάσιαν, η Νικόλ Ρίτσι και η Πόλα Αμπντούλ. Η Ντέμι Λοβάτο έκανε παράσταση σε μια γαμήλια δεξίωση, όπου η Χίλτον είχε τέσσερις αλλαγές ρούχων, ανέφερε ο ιστότοπος ειδήσεων ταμπλόιντ διασημοτήτων TMZ.

Η Χίλτον, η δισέγγονη του ιδρυτή των Hilton Hotels, Κόνραντ Χίλτον, κέρδισε τη φήμη των ταμπλόιντ μέσω μιας ταινίας πορνό που διέρρευσε το 2001. Αργότερα πρωταγωνίστησε στο τηλεοπτικό ριάλιτι «A Simple Life» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γυρίσματα μιας σειράς ριάλιτι με τίτλο «This is Paris».

Η προσωπική της επιχειρηματική αυτοκρατορία περιλαμβάνει πλέον μια σειρά αρωμάτων, μπουτίκ και άλλα προϊόντα.

Η Χίλτον είχε διαφόρους συντρόφους κατά το παρελθόν, από τον τραγουδιστή Νικ Κάρτερ μέχρι τον Σταύρο Νιάρχο και τον μουσικό Μπέντζι Μάντεν. Έχει αρραβωνιαστεί τρεις φορές στο παρελθόν - με τον ηθοποιό Κρις Ζίλκα το 2018, τον Πάρη Λάτση το 2005 και το μοντέλο Τζέισον Σο το 2002.

