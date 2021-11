Life

Χρήστος Κυριαζής: “τελευταίο αντίο” στον τραγουδιστή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι παραβρέθηκαν στην κηδεία του καλλιτέχνη, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Χρήστου Κυριαζή βρίσκονται στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή που έδωσε «μάχη» με τον καρκίνο, κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια.

Ο Χρήστος Κυριαζής χάραξε το δικό του ιδιαίτερο δρόμο στο τραγούδι τις δεκαετίες του '80 και του '90 τραγουδώντας λαϊκά τραγούδια, με ιδιαίτερο στίχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Νοεμβρίου, σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά του αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για την εκπλήρωση ευχών παιδιών 3-18 ετών με απειλητικές ασθένειες.





Για αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την κηδεία του Χρήστου Κυριακή πατήστε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: ανήλικος έκαψε ζωντανούς μετανάστες από… διπλό “λάθος”

Στύλιος - “Νέοι Αγρότες” με επιδότηση έως 40000 ευρώ (βίντεο)

Μαραθώνιος Αθήνας 2021: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο