Βάνα Μπάρμπα στο "Πρωινό": Πιστεύω στον Λοβέρδο για την αναβίωση του ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Τι είπε για το ενδεχόμενο να πολιτευτεί. Γιατί έκανε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον άγνωστης που την ενοχλεί. Πώς σχολίασε το #MeToo και τι είπε για τον Χρήστο Κυριαζή.

Ξεκάθαρη στήριξη στην υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, έδωσε η Βάνα Μπάρμπα μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Όπως είπε «Πιστεύω πιο πολύ στον Ανδρέα Λοβέρδο», συμπληρώνοντας για τους άλλους διεκδικητές ότι «είναι όλοι τους εξαιρετικοί». Εξήγησε, όμως, ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος «έχει πάθος και την εμπειρία του παλιού ΠΑΣΟΚ» για να ξανακάνει μεγάλο το κόμμα. Επεσήμανε πως η Φώφη Γεννηματά έδωσε πολλά στο ΚΙΝΑΛ και τόνισε πως ήταν «μία σπουδαία κυρία, υπέροχη μητέρα και γυναίκα με ήθος». Για τον Γιώργο Παπανδρέου, σημείωσε πως «είναι ακόμα λαβωμένος από τον τρόπο που του φερθήκανε όταν ήταν Πρωθυπουργός».

Ξεκαθάρισε, πάντως, πως δεν σκοπεύει να κατέβει υποψήφια εάν δεχθεί πρόταση από τον Ανδρέα Λοβέρδο και ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με πολιτιστικές εκδηλώσεις του κόμματος.

Η Βάνα Μπάρμπα ενοχλήθηκε όταν ρωτήθηκε από τη Φαίη Σκορδά εάν έχει μετανιώσει για τις δηλώσεις που είχε κάνει για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Εξήγησε πως ως μία γυναίκα που έχει μεγαλώσει ένα παιδί μόνη της, δεν θα μπορούσε παρά να είναι πάντα στο πλευρό των γυναικών. Ωστόσο, την ενοχλεί η υπερβολή, όπως είπε.

Για τον Χρήστο Κυριαζή, ανέφερε πως ήταν τιμή που υπήρξε “μούσα” του και ότι είναι «κρίμα να χάνονται τέτοιοι άνθρωποι».

Τέλος αποκάλυψε πως υπάρχει μια γυναίκα στα social media που την ενοχλεί με μηνύματα. «Έχει γίνει επικίνδυνη», τόνισε και δήλωσε πως έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της άγνωστης που την παρακολουθεί.

