Χάιντι Κλούμ: Σχεδόν γυμνή στην ανατολή της Μυκόνου (εικόνες)

Η topless φωτογραφία της Γερμανίδας καλλονής έγινε viral!

Η Heidi Klum “ανέβασε το θερμόμετρο” ενώ βρισκόταν σε διάλειμμα από τα γυρίσματα του Germany’s Next Top Model που γίνονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα.

Και στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram το supermodel γδύθηκε και έβγαλε topless για μια φωτογραφία με φόντο την υπέροχη ανατολή στο νησί των ανέμων.

