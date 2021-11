Κοινωνία

Δομοκός: πολύνεκρο τροχαίο με βυτιοφόρο

Μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Συναγερμός στην Πυροσβεστική, καθώς το βυτιοφόρο μεταφέρει υγραέρια.

Σε εξέλιξη ειναι αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής, της 7ς ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό νεκρών και τραυματιών σε τροχαιο που εγινε μεταξύ Ξυνιάδας και Κορομηλιάς, στην περιοχή του Δομοκού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport συγκρούστηκε ΙΧ με βυτιοφόρο.

Απο τη σφοδρή συγκρουση φέρεται να υπάρχουν τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας.

Το ΙΧ μετατράπηκε σε άμορφη μάζα και ανασύρθηκαν νεκροί ο 46χρονος οδηγός, με την 43χρονη σύζυγό του και την 22χρονη κόρη τους, όλοι Αλβανικής υπηκοότητας, ενώ τραυματισμένος, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βγήκε ο 17χρονος γιος τους, που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Ταυτόχρονα έχει σημάνει συναγερμός γιατι το βυτιοφόρο μεταφέρει υγραέριο.

