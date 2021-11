Life

“Το Πρωινό” - Τρικαλιώτη: οι αποκαλύψεις για τον Φιλιππίδη με σόκαραν (βίντεο)

Ανήμερα των γενεθλίων της, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα. Τι είπε για την οικογένειά της.

«Θλιβερό» χαρακτήρισε η Πέγκυ Τρικαλιώτη το να χρησιμοποιεί κάποιος τη θέση του για να υποχρεώσει άλλους να αποδεχθούν τις ορέξεις του, είτε αυτές είναι ερωτικές είτε επαγγελματικές.

Μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για τις αποκαλύψεις που συγκλονίζουν τον χώρο του θεάτρου, η δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε πως με τον Δημήτρη Λιγνάδη είχε μία τυπική συνεργασία σε δύο παραστάσεις, ενώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη είχε κάνει παρέα. «Σοκαρίστηκα με τις αποκαλύψεις», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Δεν μπορούσα να ταυτίσω το πρόσωπο με το γεγονός». «Φαντάζομαι ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν με τον τρόπο που πρέπει να αποδοθούν», κατέληξε.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, με αφορμή τα σημερινά γενέθλιά της, η Πέγκυ Τρικαλιώτη είπε πως αισθάνεται πλήρης. «Δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου. Έχω όλα όσα ήθελα να έχω», εξήγησε. Είναι 11 χρόνια μαζί με τον εκλεκτό της καρδιάς της, με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι σήμερα 9 ετών.

«Δεν είχα ποτέ σχέση με συνάδελφο», σημείωσε και προσέθεσε: «Θα ήμουν δυστυχισμένη αν ο αγαπημένος μου ήταν από τον χώρο μου».

Αποκάλυψε επίσης πως κάτι που την ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο σνομπισμός. «Με βγάζει από τα ρούχα μου», είπε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη ότι έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ανθρώπους που ήταν υπερόπτες.

Δείτε όσα είπε η Πέγκυ Τρικαλιώτη στο “Πρωινό”:

