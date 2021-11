Κόσμος

Χαβάη: Δολοφόνησαν την θετή κόρη τους μέσα σε κλουβί σκύλου!

Φρίκη προκαλεί το άγριο έγκλημα με θύμα μια 6χρονη στη Χαβάη και θύτες τους θετούς γονείς της.

Πραγματική φρίκη προκαλεί το άγριο έγκλημα με θύμα μια 6χρονη στη Χαβάη και θύτες τους θετούς της γονείς.

Ο 52χρονος Ισαάκ και η 43χρονη Λεχούα Καλούα συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Χονολουλού, για τη δολοφονία της 6χρονης Ισαμπέλα, Αριελ, Καλούα.

Η Ισαμπέλα ήταν ένα από τα 4 υιοθετημένα τους παιδιά. Είχαν υιοθετήσει ακόμη 2 από τα βιολογικά αδέλφια της Ισαμπέλα και ένα ακόμη παιδάκι.

Στις 13 Σεπτεμβρίου δήλωσαν την εξαφάνιση της 6χρονης λέγοντας ότι την είχαν δει τελευταία φορά το προηγούμενο βράδυ που κοιμόταν στο δωμάτιό της. Οι αστυνομικές αρχές εικάζουν τώρα ότι το παιδί είχε δολοφονηθεί ένα μήνα νωρίτερα. Τελευταία φορά που το εντοπίζουν στις κάμερες από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του σπιτιού της οικογένειας είναι στις 12 Αυγούστου.

Η αδελφή της Ισαμπέλα, που επίσης έχει υιοθετηθεί από τους γονείς-τέρατα κατέθεσε στην αστυνομία φρικιαστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος που διεπράχθη στο σπίτι τους. Το παιδάκι, το οποίο είναι μεγαλύτερο από την Ισαμπέλα, κατέθεσε ότι οι θετοί γονείς τους την είχαν αναγκάσει να κρατήσει μυστικό αυτό που είχε δει, δηλαδή την αδελφή της με το στόμα και τη μύτη κλεισμένα με μονωτική ταινία σε ένα κλουβί σκύλου.

Η σορός της μικρής δεν έχει βρεθεί και η αστυνομία δεν έχει εξηγήσει επισήμως γιατί θεωρεί ότι το παιδί είναι νεκρό.

Δικηγόρος του ζευγαριού δήλωσε ότι είναι αθώοι. Η αδελφή της εξαφανισθείσας Ισαμπέλα είπε στους αστυνομικούς, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα που έρχονται στη δημοσιότητα, ότι οι γονείς της δυο μήνες πριν της είχαν πει να κρατήσει μυστικό αυτό που είχε δει: «Οτι η Ισαμπέλα ήταν μέσα σε ένα κλουβί σκύλου στο μπάνιο, με το στόμα της και τη μύτη της κλεισμένα με μονωτική ταινία και δεν ξυπνούσε».

Η θετή μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με την κατάθεση της μικρής, μετά γέμισε την μπανιέρα με νερό και έβαλε την Ισαμπέλα εκεί για να δει αν θα ξυπνήσει, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Η αδελφή της μικρής κλήθηκε στη συνέχεια από τους γονείς να βοηθήσουν στη μεταφορά του παιδιού στο δωμάτιό της. Η μητέρα στη συνέχεια άδειασε τη μπανιέρα ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο πατέρας της οικογένειας πήγε στο νοσοκομείο προσποιεούμενος ότι έχει συμπτώματα Covid-19, αναφέρουν τα έγγραφα.

Η αδερφή είπε στην αστυνομία ότι ήξερε ότι προσποιούνταν γιατί πήρε άδεια από τη δουλειά για να «βοηθήσει τη μαμά», ανέφεραν τα έγγραφα για «να απαλλαγεί από τα… αποδεικτικά στοιχεία».

Το παιδί είπε ακόμη στην αστυνομία ότι ο Λέχουα Καλούα αγόρασε το κλουβί σκύλου από το Διαδίκτυο παρόλο που δεν είχαν σκύλο. Η θετή μητέρα υπστήριξε ότι το αγόρασε γιατί η Ισαμπέλα τριγυρνούσε κρυφά τα βράδια στο σπίτι και ήθελε να φάει επειδή πεινούσε. Η αδερφή του παιδιού υποστήριξε ότι η Ισαβέλα πεινούσε επειδή οι Καλούα δεν τους ταΐζε και η αδελφή της προσπαθούσε κάποιες φορές να κρύβει φαγητά.Η Ισαβέλλα περνούσε τις νύχτες στο κλουβί, υποστήριξε ακόμη το παιδί στην αστυνομία.

Οι γονείς, όταν κατήγγειλαν την εξαφάνιση του παιδιού κατέθεσαν στην αστυνομία ότι η Ισαβέλλα συνήθιζε να πηγαίνει τις νύχτες στο γκαράζ και συχνά αποκοιμιόταν αφήνοντας τις πόρτες ξεκλείδωτες.

