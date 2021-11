Πολιτική

Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Ο Νοέμβρης του 1973 δίδαξε ενότητα και αλληλεγγύη

Με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι λέξεις “Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία” εμπνέουν μία νέα και ισχυρή Ελλάδα.

«48 χρόνια από την ιστορική εξέγερση του Πολυτεχνείου, θυμόμαστε και τιμούμε. Εμπνεόμαστε και τολμούμε. Συλλογιζόμαστε και προχωρούμε!», αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του για τη σημερινή επέτειο.

Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, «Τα μηνύματα εκείνων των μεγάλων στιγμών μετατρέπονται, σήμερα, σε καθημερινό προσανατολισμό προς μία ασφαλή Δημοκρατία. Που βαθαίνει τον χαρακτήρα της και απλώνει τα δικαιώματα του πολίτη. Δεν νοσταλγούμε γερασμένα συνθήματα, αλλά υλοποιούμε ζωντανά αιτήματα. Χτίζοντας μία οικονομία, που αυξάνει την ευημερία όλων, σεβόμενη το περιβάλλον. Μια Παιδεία, που προσφέρει εργασία και πρόοδο. Και μία δυναμική κοινωνία, που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

«Ας υποδεχτούμε, φέτος, τη μεγάλη επέτειο μακριά από καπηλείες και ακρότητες. Με τις σκέψεις μας στην αληθινή κληρονομιά της. Και με τις πράξεις μας να απαντούν στο πρόταγμα της συγκυρίας, που είναι η δημόσια υγεία: Εμβολιαζόμενοι, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, προφυλάσσοντας τη ζωή μας και τη ζωή των γύρω μας. Άλλωστε, πριν από όλα, ο Νοέμβρης του 1973 δίδαξε ενότητα και αλληλεγγύη. Κυρίως, όμως, την ώριμη κατάθεση της προσωπικής στάσης στη συλλογική κοινωνική δράση», σημειώνει.

«Σαράντα οκτώ χρόνια μετά, οι λέξεις “Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία” ανανεώνουν το νόημά τους. Εμπνέοντας, πλέον, μία νέα και ισχυρή Ελλάδα. Που, ήδη, αλλάζει και ακμάζει!», καταλήγει.

