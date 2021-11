Παράξενα

Λάρισα: Ιγκουάνα βρέθηκε μέσα σε σακούλα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O ιδιοκτήτης του - προφανώς - δεν ήθελε να το κρατήσει και επέλεξε να το εγκαταλείψει μέσα σε μια σακούλα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ένα εγκαταλελειμμένο …ιγκουάνα μεγάλων διαστάσεων, το οποίο εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων σε σημείο της Λάρισας κλήθηκαν να περιθάλψουν προσωρινά, οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και ειδικότερα το τμήμα Διαχείρισης Αγριας Πανίδας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Πρασίνου.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης, συμπολίτης παρατήρησε ότι σε σημείο της λεωφόρου Κ. Καραμανλή, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων βρίσκονταν πλαστική σακούλα η οποία, πιθανότατα, περιείχε ζωντανό οργανισμό.



Παρατηρώντας καλύτερα διαπίστωσε πως ο οργανισμός αυτός, παρέπεμπε σε κάποιο εξωτικό ζώο, πιθανότατα ερπετοειδές.

Λίγη ώρα αργότερα, ειδοποιήθηκε ο Δήμος Λαρισαίων και ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Διαχείρισης Αγριας Πανίδας κ. Γιώργος Χριστοδούλου βρέθηκε στο σημείο και διαπίστωσε πως το ζώο που βρίσκονταν μέσα στη σακούλα ήταν όντως, ένα πράσινο ιγκουάνα, τα οποία επιλέγουν αρκετοί ως κατοικίδια.

Προφανώς, ο ιδιοκτήτης του δεν ήθελε να το κρατήσει και επέλεξε να το εγκαταλείψει μέσα σε μια σακούλα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

όπου κατέληξε στα χέρια των υπευθύνων του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. Το εξωτικό ζώο, το οποίο χρειάζονταν άμεσα ζεστό περιβάλλον περιέθαλψε ο υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, ενώ μετά από επαφές και συνεννοήσεις, το ιγκουάνα μεταφέρθηκε χθες βράδυ για την Αθήνα,

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Διαχείρισης Αγριας Πανίδας του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο ως υπηρεσιακή δομή, έχει συσταθεί, τα τελευταία χρόνια, με την ευκαιρία της απόκτησης των γερακιών για την απομάκρυνση των κορακοειδών από το κέντρο της πόλης, έχει φροντίσει και περιθάλψει σημαντικό αριθμό ζώων, συνήθως άγριων πουλιών, αλλά είναι η πρώτη φορά που κλήθηκε να διαχειριστεί περίπτωση εγκαταλελειμμένου ιγκουάνα.

πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κιλκίς: Κουνάβι "βύθισε" στο σκοτάδι όλη την πόλη

Κορονοϊός – Γεωργιάδης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν κι άλλα μέτρα

Καστοριά: Θρίλερ με νεκρή στην αυλή σπιτιού (βίντεο)