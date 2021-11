Αθλητικά

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Με Κορακάκη στον πάγκο οι Περιστεριώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κανονικά ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Η Super League απέρριψε το αίτημα αναβολής του Ατρόμητου.

Η Super League ενημέρωσε κι επίσημα το απόγευμα της Τετάρτης (17/11) την ΠΑΕ Ατρόμητος πως δεν σκοπεύει να αναβάλλει τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (21/11, 19:30), παρά το γεγονός ότι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ο προπονητής της περιστεριώτικης ομάδας Γιώργος Παράσχος, μαζί με άλλα δύο μέλη του τεχνικού τιμ.

Όπως γνωστοποίησαν οι «κυανόλευκοι» σε ανακοίνωσή τους, στον πάγκο της ομάδας τους στο κυριακάτικο παιχνίδι, θα καθίσει ο τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών και προπονητής της Κ19 του Ατρόμητου, Γιώργος Κορακάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρόμητου:

«Από το βράδυ της Τρίτης 16ης Νοεμβρίου, ως ΠΑΕ Ατρόμητος ενημερώσαμε για τα θετικά κρούσματα κορωνοϊού σε τρία μέλη του προπονητικού επιτελείου, μεταξύ των οποίων του ίδιου του προπονητή της ομάδας μας, Γιώργου Παράσχου και του άμεσου βοηθού του, Παναγιώτη Γκουτσίδη.

Ως εκ τούτου, καθώς πρόκειται για μία πρωτοφανή κατάσταση λόγω της διασποράς του COVID-19 αποκλειστικά στο προπονητικό επιτελείο κάτι που δεν έχει προβλεφθεί ως ενδεχόμενο από το υγειονομικό πρωτόκολλο, αιτηθήκαμε το πρωί της Τετάρτης 17ης Νοεμβρίου στη διοργανώτρια αρχή, Super League, την κατ’ εξαίρεση αναβολή της προσεχούς αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 21 Νοεμβρίου.

Η απάντηση της Super League ήταν αρνητική, διότι το υγειονομικό πρωτόκολλο δεν προβλέπει την αναβολή αγώνα σε περίπτωση θετικού κρούσματος στο προπονητικό προσωπικό. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας μας για την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής θα αναλάβει ο Τεχνικός Διευθυντής των Ακαδημιών και προπονητής της Κ19, Γιώργος Κορακάκης.

Λόγω της παρουσίας του Γιώργου Κορακάκη στις υποχρεώσεις της επαγγελματικής ομάδας, αιτηθήκαμε την αναβολή της αναμέτρησης για το πρωτάθλημα Κ19 κόντρα στο αντίστοιχο τμήμα του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο έγινε δεκτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Νίζνι - Λαύριο: Διπλή ήττα στην Ρωσία

Πολυτεχνείο - Θεσσαλονίκη: Έκαψαν σημαία των ΗΠΑ έξω από το αμερικανικό προξενείο (εικόνες)

Χρήστος Χρονόπουλος: Στο εδώλιο ξανά οι αστυνομικοί για τον άγριο ξυλοδαρμό του