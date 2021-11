Πολιτισμός

“Αναλώσιμοι 4”: σκηνές από τα γυρίσματα (αποκλειστικό βίντεο)

“Το Πρωινό” μετέδωσε αποκλειστικές εικόνες με στιγμές από τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής στην Θεσσαλονίκη.

Αποκλειστικές εικόνες, με γυρίσματα σκηνών δράσης της ταινίας «Αναλώσιμοι 4», με τους διάσημους πρωταγωνιστές, που γυρίζεται στην Θεσσαλονίκη, προβλήθηκαν την Πέμπτη από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η Πολυξένη Καραμίχα και το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1 κατέγραψαν στιγμές από τα γυρίσματα σκηνών δράσης, στην διάρκεια των οποίων κάνει την εμφάνιση του ένα άρμα μάχης, αλλά και ένα τζιπ, επάνω στο οποίο είναι προσαρμοσμένη κάμερα, που απαθανατίζει τους ηθοποιούς, μέσα στο σκηνικό που έχει στηθεί, στην Θεσσαλονίκη.

Εν τω μεταξύ, viral έχει γίνει το «καμάκι» του Τζέισον Στέιθαμ από Θεσσαλονικιά, η οποία την Τετάρτη μίλησε στο «Ράδιο Αρβύλα» για την «φάση» με τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Ένας από τους συμπρωταγωνιστές του, μάλιστα, την Τετάρτη «συμμετείχε» στην πορεία για το Πολυτεχνείο, ανεβάζοντας μάλιστα εικόνες και στο Instagram.

