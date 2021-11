Αθλητικά

Μίλαν – Ιμπραΐμοβιτς: Νέο συμβόλαιο για τον 40χρονο Σουηδό!

Ο σουηδός επιθετικός όχι μόνο συμφώνησε με τους ροσονέρι για επέκταση του συμβολαίου του, αλλά επέστρεψε και στην Εθνική Σουηδίας για να την οδηγήσει στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Η Μίλαν ήρθε σε συμφωνία με τον φοβερό και τρομερό, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, για να επεκτείνουν τη συνεργασίας τους για έναν ακόμη χρόνο.

Σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Gazzetta dello Sport» η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου συμφώνησε με τον 40χρονο (!) Σουηδό σούπερ σταρ για την ανανέωση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2023.

Μέχρι στιγμής ο «Ιμπρα» έχει καταγράψει στο ενεργητικό του 8 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 5 στο πρωτάθλημα και 3 στο Champions League και έχει πετύχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Μάλιστα πρόσφατα επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας.

