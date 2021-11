Κόσμος

Καναδάς: φονική κακοκαιρία με πλημμύρες

Άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τους όγκους νερού. Αγωνία για έναν αγνοούμενο από το ακραίο φαινόμενο.

Οι πλημμύρες που έπληξαν τον δυτικό Καναδά προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και ένας άνθρωπος αγνοείται, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που έπληξαν την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες που κατέστρεψαν δρόμους και υποδομές. Ο πετρελαιαγωγός Trans Mountain, ζωτικής σημασίας για την πετρελαϊκή βιομηχανία της Αλμπέρτα, διέκοψε προσωρινά την λειτουργία του.

Οι αρχές επέβαλαν όριο 30 λίτρων στην τροφοδοσία των ιδιωτών με καύσιμα, για να αντιμετωπίσουν την διατάραξη στην αλυσίδα τροφοδοσίας που προκάλεσε το ακραίο κλιματικό επεισόδιο. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν για 10 ημέρες και οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις του για να εξοικονομήσουν καύσιμα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στην περιοχή και την επόμενη εβδομάδα.

Μέσα σε λίγους μήνες, οι περιοχές των ακτών του Καναδά στον Ειρηνικό έχουν πληγεί κατ΄ επανάληψη από φυσικές καταστροφές: ένα επεισόδιο ακραίου καύσωνα στα τέλη του Ιουνίου, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικούς, που συνοδεύτηκε από σφοδρές πυρκαγιές.

