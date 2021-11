Κοινωνία

Ρόδος: πέθανε παιδί 2,5 ετών

Το νήπιο μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο. Θρήνος στο νησί για το “αγγελούδι”. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου.

Ένα παιδί ηλικίας μόλις 2,5 ετών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», το νήπιο μεταφέρθηκε από τους οικείους του προχθές το απόγευμα στο νοσοκομείο της Ρόδου, χωρίς τις αισθήσεις του, προκειμένου να του δοθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, το νήπιο ήταν ήδη νεκρό και έτσι παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, από την οποία και θα προκύψουν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Η είδηση του χαμού του άτυχου νηπίου προκάλεσε θλίψη και πένθος στους οικείους του, ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Ροδιακής», εκτιμάται ότι υπέστη οξεία περιτονίτιδα. Σε κάθε περίπτωση, έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για το περιστατικό για το οποίο και διενεργείται η σχετική έρευνα.

