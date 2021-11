Κοινωνία

Θάνατος 8χρονης στο Κερατσίνι – Μπαρκαγιάννης: Έβλεπαν ένα άψυχο σώμα και δεν αντιδρούσαν

Ένταση έξω από το εργοστάσιο με συγγενείς της 8χρονης που έχασε την ζωή της. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας.



Συγκλονίζει ο θάνατος της 8χρονης στο Κερατσίνι που εγκλωβίστηκε σε πόρτα εργοστασίου με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, ενώ σοκάρει και το αποκλειστικό βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 από την στιγμή της τραγωδίας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

«Η απόσταση που έχει το κουβούκλιο του σεκιούριτι με το σημείο που έγινε το συμβάν είναι 4 με 5 μέτρα. Είχε οπτική επαφή και για αυτό το λόγο βρίσκεται το κουβούκλιο σε αυτό το σημείο, ενώ υπάρχουν και κάμερες ασφαλείας» είπε ο κ. Μπαρκαγιάννης και πρόσθεσε:

«Είδα τις φωτογραφίες και δεν υπάρχει καμία σακούλα ήταν ένα σώμα στην πόρτα. Τα πόδια ήταν μέσα και το κεφάλι έξω ή το αντίστροφο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως τόσα άτομα έβλεπαν ένα άψυχο σώμα και δεν αντιδρούσαν».

Όπως είπε ο κ. Μπαρκαγιάνης «θα ζητήσω από την εισαγγελία άρση τηλεφωνικού απορρίτου γιατί αν δουμε το βίντεο θα δούμε ότι υπάρχουν δυο άτομα που μιλάνε στο τηλέφωνο. Θέλουμε να δούμε με ποιους μιλούσαν, αν ακούστηκε κάτι ή αν υπήρχαν κάποιες εντολές».

«Φαίνεται πεντακάθαρα ότι είναι ένα ανθρώπινο σώμα. Έτσι όπως είναι αυτή την στιγμή η κατηγορία είναι πλημμεληματική. Θα ζητήσω μεταβολή της κατηγορίας και για να γίνει ανθρωποκτονία εκ δόλου, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει δόλος», υπογράμμισε ο κ. Μπαρκαγιάννης και χαρακτήρισε «αδιανόητο να βρέθηκε η 8χρονη εκεί μόνη της. Η απόσταση είναι περίπου 2 χιλιόμετρα».

Στο σημείο της τραγωδίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας βρέθηκαν συγγενείς της 8χρονης, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε ένταση έξω από το εργοστάσιο.

