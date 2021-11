Χριστούγεννα: Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα (εικόνες)

Πολιτισμός

Μεταφέρθηκε από το Καρπενήσι και έχει ύψος 19 μέτρα. 350.000 λαμπάκια φώτισαν το κέντρο της Αθήνας . Δείτε φωτογραφίες.

Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται πλέον η Αθήνα, με την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.

«Φωταγωγήσαμε το χριστουγεννιάτικο μας δέντρο διαφορετικά. Ήταν μια έκπληξη γιατί θέλαμε να σεβαστούμε τα πρωτόκολλα και την υγεία όλων. Θέλουμε να καλέσουμε τους Αθηναίους, κυρίως τους μικρούς να έρθουν εδώ και να καταθέσουν τα όνειρά τους και την αισιοδοξία τους για το μέλλον» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, μετά τη φωταγώγηση του δέντρου.

Στη δεύτερη φωταγώγηση ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν ήταν στην πλατεία Συντάγματος καθώς συναντούσε στη Μεγάλη Βρετανία τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Οι δυο τους βγήκαν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και παρακολούθησαν την φωταγώγηση.

Οι τυχεροί που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας άρχισαν να φωτογραφίζουν το δέντρο και άλλοι απολάμβαναν το υπέροχο θέαμα καθως έχει φωταγωγηθεί όλη η πλατεία Συντάγματος.

Το δέντρο είναι 19μ από το Καρπενήσι. Πάνω του έχει 60.000 λαμπάκια ενώ όλο το Σύνταγμα έχει 350.000 λαμπάκια ενώ μαζί με το δέντρο φωταγωγήθηκαν περιμετρικά από το Σύνταγμα και τα εμβληματικά κτίρια.

Δεν υπήρξε κάποια επίσημη ανακοίνωση και αυτό για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός λόγω κορονοϊού.

