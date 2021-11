Οικονομία

Μητσοτάκης προς Βρετανούς βιομήχανους: Επενδύστε στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε διαδικτυακά με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI), λόρδο Κάραν Μπιλιμόρια.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε σήμερα διαδικτυακά με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI), λόρδο Κάραν Μπιλιμόρια. Στη συνομιλία, η οποία προβλήθηκε το απόγευμα στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Συνομοσπονδίας που αριθμεί 190.000 μέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα του 2021 είναι μια πολύ διαφορετική χώρα από την Ελλάδα της κρίσης και κάλεσε τα μέλη του CBI «να στρέψουν το βλέμμα τους στη χώρα μας στο πλαίσιο τού τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον και όχι στο πλαίσιο όσων συνέβησαν την τελευταία δεκαετία».

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω στο κοινό σας είναι ότι η Ελλάδα του 2021 δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα της περασμένης δεκαετίας. Και σκεφτείτε, καθώς η Βρετανία δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αναζητάτε επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ειδικά αν ενδιαφέρεστε για αυτό το τμήμα του κόσμου μας, τη νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη Μέση Ανατολή και Αφρική - τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και για βρετανικές επενδύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού την επόμενη χρονιά. «Οι πρώτες ενδείξεις για τον αριθμό των επισκεπτών το 2022 είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρες» επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, υπογράμμισε: «η προηγούμενη Κυβέρνηση επιχείρησε συστηματικά να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργεί πλεονάσματα που στη συνέχεια διανέμονταν συνήθως, με πολιτικά κριτήρια. Εμείς είπαμε ότι αυτή είναι λάθος πολιτική. Ότι πρέπει “να μεγαλώσουμε την πίτα” και να επικεντρωθούμε στο να μειώσουμε την εισοδηματική ανισότητα».

Παράλληλα ανέφερε ότι «η Ελλάδα ήταν η χώρα που σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στα ποσοστά ανεργίας, κατά τη διάρκεια του COVID σε σύγκριση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα του να εγκατασταθεί κάποιος και να εργάζεται από την Ελλάδα. «Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε ό,τι αφορά την καλή ποιότητα ζωής που μπορούμε να προσφέρουμε σε όποιον επιλέξει να εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, είτε από την Αθήνα -η οποία βρίσκεται σε περίοδο άνθησης ως πόλη- είτε από τα νησιά μας. Έχουμε θεσπίσει βίζα για ψηφιακούς νομάδες που διευκολύνει την απόκτηση άδειας εργασίας στην Ελλάδα. Ακούμε συνεχώς για ανθρώπους που περνούν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, δουλεύοντας από τη χώρα μας», τόνισε.

Μιλώντας για τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «είμαστε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες». σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα εμβολιασμού που λειτουργεί άψογα «και φυσικά συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη ώστε να πείσουμε περισσότερους ανθρώπους να εμβολιαστούν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στους εμβολιασμούς τις τελευταίες εβδομάδες και ότι έχουν επιβληθεί σημαντικοί περιορισμοί στους μη εμβολιασμένους Έλληνες. Παράλληλα, τόνισε ότι «παρατηρούμε σημαντική αύξηση στον προγραμματισμό της τρίτης δόσης για τα εμβόλια. Άλλωστε οι ειδικοί επισημαίνουν πως αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του τέταρτου κύματος. Προφανώς, το σύστημα υγείας μας τελεί υπό καθεστώς πίεσης, αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει και άλλο lockdown».

