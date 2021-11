Life

Το “Ράδιο Αρβύλα” στην κορυφή της τηλεθέασης με διαφορά

Πρώτοι οι "Ράδιο Αρβύλα" αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι με 9,5 μονάδες διαφορά...

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, οι «Ράδιο Αρβύλα» κυριάρχησαν στη ζώνη προβολής τους, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι με 9,5 μονάδες διαφορά στο κοινό 18-54 , σημειώνοντας μερίδιο 22,6%.

Για άλλη μια ημέρα, η εκπομπή σημείωσε πολύ υψηλά ποσοστά σε όλα τα ηλικιακά κοινά, με τους άνδρες και τις γυναίκες 35-44 να σκοράρουν 25,5% και 25,3%, αντίστοιχα.

Η εκπομπή κυριάρχησε καθ’ όλη την ώρα μετάδοσής της, ενώ σε επίπεδο τετάρτου (20:45-21:00) σημείωσε ποσοστό 28,2% στο 18-54 .

Στο ίδιο τέταρτο, απογειώθηκε σε όλα τα δημογραφικά κοινά. Συγκεκριμένα, στους άνδρες 35-54 με 32%, ενώ στις γυναίκες 25-44, στο 32,2% και με τα παιδιά να ακολουθούν με μερίδιο 29,2%.

Την εκπομπή παρακολούθησαν 1.811.149 τηλεθεατές για έστω και 1’ στο σύνολο του κοινού.

