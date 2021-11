Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Φίλος της Καρολάιν για Αναγνωστόπουλο: Είναι σιχαμένος, πόσες φορές θα τη δολοφονήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοσέλιδο μιλά για κύκλωμα που διέλυσε την οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Αδελφικό φίλος της Καρολάιν κατακεραυνώνει τον συζυγοκτόνο.

Ξανά στο προσκήνιο για ακόμη μία ημέρα έρχεται η δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας κάνει λόγο για κύκλωμα που διέλυσε την οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, επισημαίνοντας ουσιαστικά ότι δεν είναι ο πιλότος εκείνος που σκότωσε την Καρολάιν, αλλά δύο άντρες.

Αδερφικός φίλος της Καρολάιν μίλησε στην δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινοπώρου και το "Πρωινό" και κατακεραύνωσε τον συζυγοκτόνο με τη δήλωσή του.

«Είναι σιχαμένος! Πόσες φορές θα δολοφονήσει την Καρολάιν; Πρώτα τη δολοφόνησαν «οι ληστές», μετά ο ίδιος «γιατί πήρε η Καρολάιν να χτυπήσει το μωρό», όπως τόλμησε να πει και τώρα την Καρολάιν τη δολοφόνησαν έμποροι ναρκωτικών; Πόσα ψέματα! Με τα καινούργια που γράφονται γιατί δεν αντιδρά; Είναι πανέξυπνος!

Όπως έστησε σκηνικό ληστείας, τώρα θέλει να στήσει νέο σκηνικό, γιατί έτσι τον βολεύει» σημειώνει ο φίλος της.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος – Κονδύλης: Διευθυντής σχολείου θεώρησε μειωτικό να ανοίξει τη θέρμανση για τα παιδιά!

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιάννης Βογιατζής: Το μεγάλο παράπονο από τον Τόλη Βοσκόπουλου (βίντεο)

Άγιος Στυλιανός: Ποιος ήταν ο προστάτης των παιδιών και των άτεκνων ζευγαριών