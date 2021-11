Κόσμος

Κορονοϊός - Ισραήλ: Κρούσμα της αφρικανικής μετάλλαξης της Μποτσουάνα

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές του Ισραήλ.

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές του Ισραήλ καθώς όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας σήμερα Παρασκευή, εντοπίστηκε στη χώρα η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που βρέθηκε στην Αφρική και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς όλου του πλανήτη.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η παραλλαγή βρέθηκε σε άτομο που επέστρεφε στο Ισραήλ από το Μαλάουι.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμα δύο ύποπτες περιπτώσεις σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

Έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα.

