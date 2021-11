Κοινωνία

Κωνσταντινουπόλεως: Πεζός παρασύρθηκε από τρένο

Νέο ατύχημα με παράσυρση πεζού στην Κωνσταντινουπόλεως. Λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο μιας γυναίκας στο ίδιο σημείο.



Νέο ατύχημα με παράσυρση πεζού από αμαξοστοιχία συνέβη, το μεσημέρι της Παρασκεύης, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως μόλις λίγες ημέρες μετά το θάνατο μιας νεαρής γυναίκας που παρασύρθηκε από τρένο στο ύψος των ΕΛΤΑ Κολωνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αχιλλέως όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία. Αυτή τη στιγμή μεταβαίνει στο σημείο η Πυροσβεστική.

