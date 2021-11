Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον: Ο Μπάιντεν ζήτησε να αρθούν οι πατέντες των εμβολίων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι «η πανδημία δεν θα τελειώσει μέχρι να έχουμε εμβολιάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύθυνε χθες Παρασκευή για ακόμη μια φορά έκκληση στις χώρες οι οποίες επρόκειτο να συνεδριάσουν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου την επόμενη εβδομάδα να συμφωνήσουν στην προσωρινή άρση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των εμβολίων κατά της COVID-19, μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού στη Νότια Αφρική.

Ωστόσο, η συνάντηση στην οποία αναφερόταν αναβλήθηκε επ’ αόριστον, καθώς ο εντοπισμός της Όμικρον πυροδότησε την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών που θα εμπόδιζαν πολλούς από τους συμμετέχοντες να φθάσουν έγκαιρα στη Γενεύη.

«Τα νέα για αυτή τη νέα παραλλαγή θα έπρεπε να κάνουν σαφέστερο από ποτέ το γιατί αυτή η πανδημία δεν θα τελειώσει μέχρι να έχουμε εμβολιάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό», σημείωσε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που διένειμαν οι υπηρεσίες του.

«Αυτή η είδηση» δείχνει «πόση σημασία έχει να κινηθούμε γρήγορα» προς την κατεύθυνση της προσωρινής άρσης των πατεντών των εμβολίων, επέμεινε.

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν δέχεται νέες επικρίσεις μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον, καθώς εξακολουθούν να μην υπάρχουν επαρκείς ποσότητες εμβολίων κατά της COVID-19 στις πιο φτωχές χώρες, την ώρα που προσφέρονται στους Αμερικανούς δωρεάν ενισχυτικές

