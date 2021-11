Κόσμος

Κύπρος: Γέμισε νερά η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας (βίντεο)

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η διαρροή νερού προήλθε από σπάσιμο σωλήνα.

Oι εικόνες από την Κύπρο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, στις οποίες εμφανίζονται μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν από την ψευδοροφή της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας προκαλούν αρνητική εντύπωση.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τοποθέτησαν και κάδους σκουπιδιών ώστε να μπορέσουν να «σώσουν» με όποιο τρόπο μπορούν την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η διαρροή νερού προήλθε από σπάσιμο σωλήνα, με το πρόβλημα να έχει λυθεί.

πηγή βίντεο: sigmalive.gr

