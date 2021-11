Κόσμος

Κόσοβο: Πυρά εναντίον σχολικού λεωφορείου - Νεκρά δύο παιδιά και ο οδηγός

Το λεωφορείο ήταν γεμάτο μαθητές που επέστρεφαν σπίτια τους από το σχολείο.

Άνδρας οπλισμένος με αυτόματο τουφέκι εφόδου άνοιξε πυρ χθες Παρασκευή το βράδυ στο κέντρο του Κοσόβου εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μαθητές, σκοτώνοντας ένα αγόρι και ένα κορίτσι, καθώς και τον οδηγό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Άλλος ένας μαθητής, ηλικίας 14 ετών, τραυματίστηκε, πάντως η κατάστασή του είναι σταθερή, διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση RTK ο Σκεντέρ Ντρέσαϊ, επικεφαλής νοσοκομείου κοντά στον τόπο όπου διαπράχθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης φόραγε μπαλακλάβα και ήταν εφοδιασμένος με AK-47. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Η πρόεδρος του Κοσόβου, η Βιόσα Οσμάνι, καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε την αστυνομία να βρει και να συλλάβει τον δράστη ή τους δράστες το ταχύτερο και να τον ή τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Έκανε λόγο για «πλήγμα στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη» σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

«Πιστεύουμε ότι ο δράστης ήταν ένας και κάνουμε το παν για να εξακριβώσουμε τι συνέβη και να τον βρούμε», δήλωσε ο υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος στην Πέγια, ο Βετόν Ελσάνι, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η επίθεση διαπράχθηκε κάπου 90 χιλιόμετρα νότια της Πρίστινας.

Πηγή προσκείμενη στην αστυνομία που μίλησε στο Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επίθεση αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Κοσόβου, η επίθεση ενδέχεται να συνδέεται με τον υπόκοσμο και τη διένεξη μεταξύ δύο εταιρειών που διαθέτουν λεωφορεία. Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από επίσημες ή άλλες πηγές.

