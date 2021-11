Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες “Παρίσι 2024”: Υποψίες για σύγκρουση συμφερόντων

Δύο αναφορές της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς (AFA) σχετικά με την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» και για τις οποίες, έλαβε γνώση το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επισημαίνουν «κίνδυνους παραβίασης της αξιοπρέπειας» και «σύγκρουσης συμφερόντων», πλήττοντας την εικόνα της «υποδειγματικής διοργάνωσης», που επιθυμεί ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής, Τόνι Εστανγκέ.

Αυτές οι δύο αρχικές εκθέσεις, που παραδόθηκαν στις αρχές του 2021 και το περιεχόμενο των οποίων είχε ήδη αποκαλύψει η εφημερίδα «Le Canard Enchaine» πριν από σχεδόν έναν μήνα, είναι αφιερωμένες στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Solideo, την εταιρεία που πρέπει να παραδώσει τα έργα για την διοργάνωση και δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τις απαντήσεις των δύο οργανισμών.

«Είναι μια διαδικασία αντιφατική και η AFA κάνει τη δουλειά της σε συνεργασία με τους διοργανωτές», εξηγεί στο AFP, μια πηγή που έχει γνώση του αρχείου.

Οσον αφορά στον προϋπολογισμό των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, η επιτροπή τόνισε την προθυμία να καταπολεμήσει τις «παραβιάσεις της εντιμότητας», θεωρώντας ότι το πλαίσιο που έχει τεθεί σε εφαρμογή δεν είναι «στο ύψος των κινδύνων που εμπεριέχονται».

Για τους επιθεωρητές, οι διαδικασίες διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων είναι «ανακριβείς, ελλιπείς, ανεπαρκώς σεβαστές και ελεγχόμενες», με έναν χάρτη δεοντολογίας που συντάχθηκε «πολύ ασαφή» για να αποτρέψει «τον κίνδυνο παράνομης ανάληψης τόκων όταν οι υπάλληλοί του φεύγουν για τον ιδιωτικό τομέα».

Θεωρούν επίσης, ότι η γενική διαδικασία προμήθειας είναι «ανακριβής και ελλιπής» και τονίζουν ότι «μερικές φορές υπάρχουν καταστάσεις πιθανής ανεξέλεγκτης σύγκρουσης συμφερόντων».

Η έκθεση αναφέρει ειδικότερα την περίπτωση ενός πρώην διευθυντή της εκστρατείας υποψηφιότητας «Παρίσι 2024», ο οποίος ίδρυσε μια εταιρεία, που απέκτησε σύμβαση την οποία υποπτεύονταν οι επιθεωρητές ότι είχε «τεμαχιστεί», δηλαδή μοιράστηκε έτσι ώστε τα ποσά να ξεφύγουν από το νόμιμο υποχρέωση δημοσίευσης.

«Γνωρίζουμε ότι περιμένουν να είμαστε υποδειγματικοί. Υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις από την AFA που μας φαίνονται ότι υπόκεινται σε ερμηνεία, για παράδειγμα δεν υπόκεινται ως ένωση σε όλα τα άρθρα που διέπουν τον κώδικα δημοσίων συμβάσεων», αναφέρθηκε από την επιτροπή στο AFP.

«Λάβαμε υπόψη όλες τις συστάσεις της AFA που μας αφορούν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Στην περίπτωση της Solideo (προϋπολογισμός 3,2 δισ. ευρώ), οι συντάκτες της έκθεσης αμφιβάλλουν «ότι ο μηχανισμός πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων είναι πλήρως αποτελεσματικός».

Και εδώ, επισημαίνουν έναν χάρτη δεοντολογίας που συντάχθηκε «πολύ ασαφώς για να αποτρέψει τον κίνδυνο παράνομης ανάληψης συμφερόντων όταν οι εργαζόμενοι φεύγουν για τον ιδιωτικό τομέα» και παραπέμπουν σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων «μη επαρκώς διαφανή».

Σύμφωνα με αυτούς, οι όροι διαφήμισης για αγορές «άνω των 40.000 ευρώ και κάτω των 90.000 ευρώ», δεν εγγυώνται «συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διαφήμισης και ανταγωνισμού», με διαδικασίες κατά τη φάση της ανάθεσης αγορές που «παρουσιάζουν αδυναμίες που αυξάνουν την έκθεσή του στους κινδύνους».

Για τους επιθεωρητές, «ο έλεγχος των κινδύνων παραβίασης της αξιοπιστίας δεν έχει τεθεί ως στόχος προτεραιότητας από το Solideo».

«Απαντήσαμε σε αυτήν την αρχική έκθεση και σε συνεργασία με την AFA, έχουμε καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται», ανέφεραν πηγές προσκείμενες στην Solideo, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επιθεωρητές, υπενθυμίζοντας την ποινική δίωξη κατά των προέδρων των Ολυμπιακών Επιτροπών της Βραζιλίας και της Ιαπωνίας που συνδέονται με τους δύο τελευταίους Θερινούς Αγώνες (σε Ρίο ντε Τζανέϊρο και Τόκιο), παρατηρούν επίσης ότι «οι κίνδυνοι παραβίασης της αξιοπρέπειας είναι συχνοί στο πλαίσιο μεγάλων αθλητικών γεγονότων».

