Πολιτική

Φώφης Γεννηματά: Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο για το θάνατο της Φώφης Γεννηματά, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο για το θάνατο της Φώφης Γεννηματά, στο Α' νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένειά της και πλήθος κόσμου παραβρέθηκαν στο νεκροταφείο για να τιμήσουν τη μνήμη της.

Στο μνημόσυνο παρόντες ήταν οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΚΙΝΑΛ, Ν. Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου, Α. Λοβέρδος, Π. Γερουλάνος, Π. Χρηστίδης, όχι όμως ο Χ. Καστανίδης που μιλά στη Λάρισα. Παραβρέθηκαν επίσης ιστορικά στελέχη, όπως ο Κ. Γείτονας, ο Μιλτ. Παπαϊωάννου, ο Θανάσης Τσούρας, ο Κώστας Λαλιώτης και πολλά ακόμη κορυφαία στελέχη του κινήματος, στενοί της συνεργάτες, και απλός κόσμος.

Σε πολιτικό επίπεδο, εν όψει της επιμνημόσυνης δέησης για τη Φώφη Γεννηματά επικρατεί προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των έξι υποψηφίων που διεκδικούν την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.

Ακόμη, παρουσιάστηκε στα κεντρικά Γραφεία του κόμματος (Χαριλάου Τρικούπη 50) η αναμορφωμένη πρόσοψη και είσοδος του κτηρίου, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά.





Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΟΚ – Άρης: Με ντέρμπι η αυλαία της 11ης αγωνιστικής

Μινεάπολη: νεκρός 5χρονος από πυρά εφήβου

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: γέννησε διασωληνωμένη









Gallery