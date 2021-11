Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές για εμβόλια: “τροχάδην” στα ραντεβού για πρώτη δόση

Τι δείχνουν τα στατιστικά δεδομένα για την αλματώδη πορεία στα ραντεβού για την πρώτη δόση τις τελευταίες ημέρες και για τα ποσοστά των εμβολιασμένων.

«Αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων, από το 71% στο 75%, στο ποσοστό των ατόμων άνω των 12 ετών που είτε είναι εμβολιασμένοι είτε έκλεισαν ραντεβού για την πρώτη δόση, σημειώθηκε μέσα σε μόλις 16 ημέρες τον Νοέμβριο», όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, συμπληρώνοντας ότι «συνολικά 386.692 πολίτες άνω των 12 ετών προστέθηκαν σε δυο εβδομάδες στον συνολικό πληθυσμό που έχει επιλέξει να εμβολιαστεί».

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «παράλληλα, χάρη στην επιτάχυνση των εμβολιασμών μειώθηκαν κατά 46.953 οι ανεμβολίαστοι πολίτες στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών (82,2% εμβολιασμένοι επί του συνολικού πληθυσμού των 60+)».

Προσθέτουν πως «σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων της Επιχείρησης «Ελευθερία», στις 11 Νοεμβρίου, σε σύνολο πληθυσμού 9,523 εκ. ατόμων άνω των 12 ετών, 6.752.859 άτομα είχαν εμβολιαστεί ή είχαν κλείσει ραντεβού για πρώτη δόση, δηλαδή ποσοστό 71%. Μετά από 16 ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, σε σύνολο πληθυσμού *9,523 εκ. * ατόμων άνω των 12 ετών, ο αριθμός των ατόμων που είχαν εμβολιαστεί ή είχαν κλείσει ραντεβού για πρώτη δόση, αυξήθηκε από τα 6.752.859 άτομα σε 7.139.551 άτομα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημαντική και ταχεία αύξηση του ποσοστού από το 71% στο 75% (για όλους άνω των 12 ετών)».

Καταλήγοντας, οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως «παράλληλα, στις 11 Νοεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών ήταν 593.209 άτομα. Μετά από 16 ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, χάρη στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού ρυθμού σε αυτή την κρίσιμη ηλικιακή ομάδα, οι ανεμβολίαστοι μειώθηκαν κατά 46.953 άτομα».

Χριστοδουλάκης: χρειάζεται πλήρης ενημέρωση των πολιτών

Σε δήλωση του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής αναφέρει «Πλήρης και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για τη νέα μετάλλαξη και δραστικές νέες παρεμβάσεις για την αύξηση των εμβολιασμών. Αυτό οφείλει να κάνει άμεσα η Κυβέρνηση. Όχι με ανούσια διαγγέλματα, αλλά με συνεννόηση, για την κοινή προσπάθεια που απαιτείται. Η αποτυχημένη ως τώρα διαχείρισή της, δεν μπορεί να συνεχίζεται. Είναι παράδειγμα προς αποφυγήν».

