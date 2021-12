Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Δεκέμβριος, η Αφροδίτη και η έκλειψη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες για όλα τα ζώδια, καθώς και το “περίγραμμα” για όσα μας περιμένουν αυτόν τον μήνα, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η Αφροδίτη τον Δεκέμβριο κάνει ένα διαρκές πήγαινε- έλα. Θα μείνει στον Αιγόκερω, το ζώδιο που σε ωθεί να δεσμευθείς, από τώρα μέχρι και τις 5 Μαρτίου του 2022. Αυτό σημαίνει πολλούς γάμους, πολλούς έρωτες, πολλές δεσμεύσεις, αλλά τι γίνεται όταν είναι ανάδρομη; Εκεί μπορεί να φέρει και χωρισμούς και τσακωμούς», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως συμπλήρωσε η αστρολόγος, «συμμετέχει και ο Πλούτωνας, που είναι πιο ερωτικός και έντονος και αναμένεται να δημιουργηθούν πολλά πάθη που για πολλούς θα είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Για αυτό, προσέξτε μην σας αγγίξει εάν δεν είναι κατάλληλη στιγμή».

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις των ζωδίων για σήμερα και τις επόμενες ημέρες, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «ο Ήλιος κάνει μια καλή όψη, ενώ η Σελήνη είναι στον Ζυγό και πάει στον Σκορπιό», προσθέτοντας πως «αυτός ο μήνας έχει να μας δώσει πολλά, οι πλανήτες είναι στον τοξότη, μπορείτε να οργανώσετε πολλά πράγματα».

«Όμως το Σάββατο που έχουμε μια έκλειψη, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα, χωρίς όμως να πούμε ότι είναι απαγορευτική για να ξεκινήσουν πράγματα, όπως λέμε σε άλλες εκλείψεις, γιατί δεν είναι τόσο κακή και θα μας φέρει πολλά πράγματα», είπε η Λίτσα Πατέρα κι αμέσως μετά παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





