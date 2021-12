Πολιτισμός

Το Χόλιγουντ “μένει”... στην Θεσσαλονίκη: γυρίσματα νέων ταινιών το 2022

Η κεντρική Μακεδονία θα μπει στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Νέες ταινίες του Hollywood θα ξεκινήσουν τα γυρίσματά τους στις αρχές του 2022, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας κατά την επίσκεψή του στα νέα κινηματογραφικά στούντιο, Nuboyana Hellenic της χολιγουντιανής εταιρίας Millennium Media, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ταινίες αυτές, μαζί με τις νέες υποδομές που θα κατασκευαστούν στα στούντιο στη Θέρμη, μέσα στο επόμενο έτος, βάζουν για τα καλά την Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών, ενώ προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, στις τοπικές επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Ο κ. Τζιτζικώστας ξεναγήθηκε από τους υπεύθυνους των στούντιο στο πλατό των γυρισμάτων της ταινίας «Expendables 4» («Αναλώσιμοι 4»). Η ταινία γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη και σκηνοθετείται από τον Scott Waugh, με πρωταγωνιστές τους Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture και Sylvester Stalone, οι οποίοι επαναλαμβάνουν και στο νέο sequel της ταινίας τους ρόλους τους.

Στην ταινία συμμετέχουν με πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Curtis "50 Sent" Jackson, Megan Fox, Andy Garcia και Tony Jaa. Στους ηθοποιούς περιλαμβάνονται επίσης οι Iko Uwais, Jacob Scipio και Levy Tran, ενώ η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2022.

Τον κ. Τζιτζικώστα υποδέχτηκαν στο πλατό ο ιδρυτής της Millennium Media, Avi Lerner και ο παραγωγός της εταιρίας, Rob Van Norden, ο οποίος διαχειρίστηκε συνολικά την υλοποίηση της παραγωγής των «Αναλώσιμων 4» στην Ελλάδα.

Ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί τόσο με το cast των ηθοποιών, όσο και με την κινηματογραφική ομάδα και συζήτησε μαζί τους την εμπειρία τους από τα γυρίσματα και τις εντυπώσεις τους από τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ σημαντικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε στην παραγωγή το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που πρώτοι ιδρύσαμε στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει με επιτυχία όλες τις οπτικοακουστικές παραγωγές, οι οποίες προγραμματίζεται να γυριστούν στην Κεντρική Μακεδονία» πρόσθεσε ο κ. Τζιτζικώστας.

