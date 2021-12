Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Πού εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων για τον εμβολιασμό των 60 ετών και άνω, επιβεβαίωσε την ύπαρξη κρούσματος της μετάλλαξης Όμικρον στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Πλεύρης, πρόκειται για Έλληνα από τη Νότια Αφρική, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη και όπως διευκρίνισε έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ. Η χώρα τηρεί όλα τα πρωτόκολλα και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, είπε ο Υπουργός Υγείας.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, που συμμετείχε στην ενημέρωση, είπε ότι ο άνθρωπος που φέρει το παραλλαγμένο στέλεχος του ιού, μπήκε στη χώρα στις 26 Νοεμβρίου, έκανε rapid test αρνητικό και εμφανίζει ήπια συμπτωματολογία. Όπως τόνισε, κάθε μέρα υποβαλλόταν σε rapid που ήταν αρνητικό, έως και 29 Νοεμβρίου, που το τεστ έγινε θετικό. Στη συνέχεια, με επιπλέον έλεγχο PCR και έλεγχο εξειδικευμένο γονιδιακό έλεγχο για την μετάλλαξη Όμικρον, ο ασθενής που προέρχεται από τη Νότια Αφρική βρέθηκε θετικός.

Όπως ανέφερε ο κ. Ζαούτης, ο ασθενής βρίσκεται σε καραντίνα καθώς και όλες οι επαφές του, που είναι έως τώρα αρνητικές στον κορονοϊό. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι έχει γίνει η ιχνηλάτηση των επαφών, για να προσθέσει ότι ήταν θέμα χρόνου ο εντοπισμός κρούσματος της μετάλλαξης Όμικρον στη χώρα μας.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, σε ό,τι αφορά στην μετάλλαξη Όμικρον, είπε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχει αυξημένη μεταδοτικότητα, ενώ υπάρχουν κενά στη γνώση για τη νοσηρότητα, παρότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ήπια νόσηση.

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, επεσήμανε ότι και αυτό παραμένει άγνωστο, αλλά είναι πιθανό να υπάρχει ανοσία και σε αυτή τη μετάλλαξη, αλλά δεν γνωρίζουμε πόση ανοσία. Ο κ. Ζαούτης κατέληξε, λέγοντας για μια ακόμη φορά, ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη λύση.

